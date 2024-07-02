https://ria.ru/20240702/vzyatki-1956956871.html

На Кубани экс-главе отдела Роспотребнадзора дали срок за взятки

На Кубани экс-главе отдела Роспотребнадзора дали срок за взятки - РИА Новости, 02.07.2024

На Кубани экс-главе отдела Роспотребнадзора дали срок за взятки

Суд назначил восемь лет и восемь месяцев колонии общего режима бывшей руководительнице отдела Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, бравшей взятки с... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T19:57

2024-07-02T19:57

2024-07-02T19:57

происшествия

краснодарский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КРАСНОДАР, 2 июл – РИА Новости. Суд назначил восемь лет и восемь месяцев колонии общего режима бывшей руководительнице отдела Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, бравшей взятки с общепитов за отсутствие проверок, сообщили в объединённой пресс-службе судов Кубани. Уточняется, что в 2021 году Марина Балаева работала начальником отдела надзора за питанием населения управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. Женщина вместе со своим заместителем и четырьмя подчиненными систематически получала взятки от представителей коммерческих организаций. За вознаграждение от 20 000 до 150 000 рублей сотрудники Роспотребнадзора не проводили проверки в отношении этих организаций и "закрывали глаза" на нарушения, а если они были, Балаева давала указания своим подчиненным скрывать их. Сумма взяток составила почти 500 000 рублей, добавляют в пресс-службе. "Балаевой - в виде лишения свободы на срок восемь лет восемь месяцев колонии общего режима, со штрафом в размере три миллиона рублей", - говорится в сообщении, отмечая, что в судебном заседании Балаева вину не признала и просила суд ее оправдать. По данным СУ СКР Кубани, остальным соучастникам преступления суд назначил наказание на срок от семи до 7,5 лет лишения свободы условно со штрафом. Кроме того, суд ограничил права всех осужденных, связанные с прохождением государственной службы. Представителю одной из коммерческих организаций также назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. Суд изъял у осужденных в собственность государства деньги, полученные в качестве взяток, а также сохранил аресты, наложенные на имущество осужденных. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20240701/laletina-1956672287.html

https://ria.ru/20240629/vzyatki-1956318771.html

краснодарский край

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происшествия, краснодарский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)