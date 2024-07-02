https://ria.ru/20240702/vzryvy-1956824335.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 02.07.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T11:37

2024-07-02T11:37

2024-07-02T11:38

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в Telegram-канале СМИ. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.

https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html

херсон

херсонская область

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херсон, херсонская область