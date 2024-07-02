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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 02.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T11:37
2024-07-02T11:37
2024-07-02T11:38
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в Telegram-канале СМИ. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html
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херсон, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
"Общественное": в подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы