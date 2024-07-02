Рейтинг@Mail.ru
Жители дома в Стерлитамаке, где произошел взрыв, возвращаются в квартиры - РИА Новости, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:23 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/vzryv-1956951651.html
Жители дома в Стерлитамаке, где произошел взрыв, возвращаются в квартиры
Жители дома в Стерлитамаке, где произошел взрыв, возвращаются в квартиры - РИА Новости, 02.07.2024
Жители дома в Стерлитамаке, где произошел взрыв, возвращаются в квартиры
Жители трёх подъездов дома в башкирском Стерлитамаке, где произошел взрыв бытового газа, возвращаются в квартиры, жильцы одного подъезда пока останутся в пункте РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T19:23
2024-07-02T19:23
происшествия
стерлитамак
россия
республика башкортостан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956821082_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_dad3bcc5cc98af3785c4709d2d06b480.jpg
УФА, 2 июл - РИА Новости. Жители трёх подъездов дома в башкирском Стерлитамаке, где произошел взрыв бытового газа, возвращаются в квартиры, жильцы одного подъезда пока останутся в пункте временного размещения, сообщает городская мэрия. Взрыв газа произошел в доме №150 по улице Артёма в Стерлитамаке. По данным прокуратуры, инцидент произошел во время ремонтных работ газового оборудования. Сообщалось, что два сотрудника газовой службы и двое несовершеннолетних получили травмы, одна женщина скончалась. По последним данным, госпитализированы 6 пострадавших. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей. "В результате обследования специалистов установлено, что второй, третий, четвёртый подъезды без повреждений и безопасны для проживания. Жители уже сегодня могут вернуться в свои квартиры. Ресурсоснабжающие организации вместе с жильцами проверят техническое состояние газового, электрического оборудования и водоснабжения в каждой квартире", - говорится в сообщении мэрии Стерлитамака. Жители первого подъезда, где произошёл взрыв, при необходимости могут воспользоваться пунктом временного размещения. Там они будут обеспечены питанием, психологической и медицинской помощью. После проведения следственных действий состоится детально-инструментальное обследование по пригодности жилых помещений для дальнейшего проживания людей. Охрану личного имущества обеспечивают сотрудники полиции. На данный момент в первом подъезде проведено полное отключение от газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения, поясняет мэрия. "Вопрос с пострадавшими в результате взрыва бытового газа находится на особом контроле. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Глава администрации встретился с жителями дома №150 по ул. Артёма и довёл до них решения комиссии. Жители второго, третьего и четвёртого подъезда начали возвращаться в свои квартиры", - добавили в мэрии.
https://ria.ru/20240702/vzryv-1956822360.html
https://ria.ru/20240702/gaz-1956842623.html
стерлитамак
россия
республика башкортостан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956821082_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_17f38f62f646ad8003d04eab63259715.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, стерлитамак, россия, республика башкортостан
Происшествия, Стерлитамак, Россия, Республика Башкортостан
Жители дома в Стерлитамаке, где произошел взрыв, возвращаются в квартиры

Жители трех подъездов дома в Башкирии возвращаются в квартиры после взрыва газа

© Фото : ГУ МЧС России по Республике БашкортостанПоследствия взрыва в Стерлитамаке
Последствия взрыва в Стерлитамаке - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
Последствия взрыва в Стерлитамаке
Читать ria.ru в
УФА, 2 июл - РИА Новости. Жители трёх подъездов дома в башкирском Стерлитамаке, где произошел взрыв бытового газа, возвращаются в квартиры, жильцы одного подъезда пока останутся в пункте временного размещения, сообщает городская мэрия.
Взрыв газа произошел в доме №150 по улице Артёма в Стерлитамаке. По данным прокуратуры, инцидент произошел во время ремонтных работ газового оборудования. Сообщалось, что два сотрудника газовой службы и двое несовершеннолетних получили травмы, одна женщина скончалась. По последним данным, госпитализированы 6 пострадавших.
Последствия взрыва в Стерлитамаке - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Прокуратура раскрыла детали взрыва в доме в Стерлитамаке
Вчера, 11:32
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей.
"В результате обследования специалистов установлено, что второй, третий, четвёртый подъезды без повреждений и безопасны для проживания. Жители уже сегодня могут вернуться в свои квартиры. Ресурсоснабжающие организации вместе с жильцами проверят техническое состояние газового, электрического оборудования и водоснабжения в каждой квартире", - говорится в сообщении мэрии Стерлитамака.
Жители первого подъезда, где произошёл взрыв, при необходимости могут воспользоваться пунктом временного размещения. Там они будут обеспечены питанием, психологической и медицинской помощью. После проведения следственных действий состоится детально-инструментальное обследование по пригодности жилых помещений для дальнейшего проживания людей. Охрану личного имущества обеспечивают сотрудники полиции. На данный момент в первом подъезде проведено полное отключение от газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения, поясняет мэрия.
"Вопрос с пострадавшими в результате взрыва бытового газа находится на особом контроле. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Глава администрации встретился с жителями дома №150 по ул. Артёма и довёл до них решения комиссии. Жители второго, третьего и четвёртого подъезда начали возвращаться в свои квартиры", - добавили в мэрии.
Последствия взрыва в Стерлитамаке - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2024 году
Вчера, 12:59
 
ПроисшествияСтерлитамакРоссияРеспублика Башкортостан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала