https://ria.ru/20240702/vzryv-1956951651.html

Жители дома в Стерлитамаке, где произошел взрыв, возвращаются в квартиры

Жители дома в Стерлитамаке, где произошел взрыв, возвращаются в квартиры - РИА Новости, 02.07.2024

Жители дома в Стерлитамаке, где произошел взрыв, возвращаются в квартиры

Жители трёх подъездов дома в башкирском Стерлитамаке, где произошел взрыв бытового газа, возвращаются в квартиры, жильцы одного подъезда пока останутся в пункте РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T19:23

2024-07-02T19:23

2024-07-02T19:23

происшествия

стерлитамак

россия

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УФА, 2 июл - РИА Новости. Жители трёх подъездов дома в башкирском Стерлитамаке, где произошел взрыв бытового газа, возвращаются в квартиры, жильцы одного подъезда пока останутся в пункте временного размещения, сообщает городская мэрия. Взрыв газа произошел в доме №150 по улице Артёма в Стерлитамаке. По данным прокуратуры, инцидент произошел во время ремонтных работ газового оборудования. Сообщалось, что два сотрудника газовой службы и двое несовершеннолетних получили травмы, одна женщина скончалась. По последним данным, госпитализированы 6 пострадавших. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей. "В результате обследования специалистов установлено, что второй, третий, четвёртый подъезды без повреждений и безопасны для проживания. Жители уже сегодня могут вернуться в свои квартиры. Ресурсоснабжающие организации вместе с жильцами проверят техническое состояние газового, электрического оборудования и водоснабжения в каждой квартире", - говорится в сообщении мэрии Стерлитамака. Жители первого подъезда, где произошёл взрыв, при необходимости могут воспользоваться пунктом временного размещения. Там они будут обеспечены питанием, психологической и медицинской помощью. После проведения следственных действий состоится детально-инструментальное обследование по пригодности жилых помещений для дальнейшего проживания людей. Охрану личного имущества обеспечивают сотрудники полиции. На данный момент в первом подъезде проведено полное отключение от газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения, поясняет мэрия. "Вопрос с пострадавшими в результате взрыва бытового газа находится на особом контроле. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Глава администрации встретился с жителями дома №150 по ул. Артёма и довёл до них решения комиссии. Жители второго, третьего и четвёртого подъезда начали возвращаться в свои квартиры", - добавили в мэрии.

https://ria.ru/20240702/vzryv-1956822360.html

https://ria.ru/20240702/gaz-1956842623.html

стерлитамак

россия

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происшествия, стерлитамак, россия, республика башкортостан