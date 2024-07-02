https://ria.ru/20240702/vzryv-1956832254.html

После взрыва газа в жилом доме в Стерлитамаке возбудили уголовное дело

После взрыва газа в жилом доме в Стерлитамаке возбудили уголовное дело - РИА Новости, 02.07.2024

После взрыва газа в жилом доме в Стерлитамаке возбудили уголовное дело

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, возбуждено после взрыва газа в жилом доме в... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T12:16

2024-07-02T12:16

2024-07-02T12:16

происшествия

жкх

стерлитамак

россия

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УФА, 2 июл - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, возбуждено после взрыва газа в жилом доме в Стерлитамаке, сообщает СУСК РФ по Башкирии. Взрыв газа произошел в доме №150 по улице Артёма в Стерлитамаке, по данным прокуратуры - во время ремонтных работ газового оборудования. Два сотрудника газовой службы и двое несовершеннолетних получили травмы, одна женщина скончалась. "Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей", - сообщает башкирский следком. По данным следствия, при ремонте газового оборудования в квартире произошел хлопок бытового газа. Погибла женщина, еще несколько человек получили телесные повреждения, в том числе двое детей, находившихся на улице, и двое сотрудников газовой службы. "Организован комплекс следственных действий с целью установления причины происшествия, а также проверки полноты и качества оказываемых услуг по текущему содержанию и ремонту газопровода дома и соблюдения правил противопожарной безопасности", - говорится в релизе.

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происшествия, жкх, стерлитамак, россия