https://ria.ru/20240702/vzryv-1956832254.html
После взрыва газа в жилом доме в Стерлитамаке возбудили уголовное дело
После взрыва газа в жилом доме в Стерлитамаке возбудили уголовное дело - РИА Новости, 02.07.2024
После взрыва газа в жилом доме в Стерлитамаке возбудили уголовное дело
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, возбуждено после взрыва газа в жилом доме в... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T12:16
2024-07-02T12:16
2024-07-02T12:16
происшествия
жкх
стерлитамак
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956821081_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_df71961f1312a3a85a7457c482846e4e.jpg
УФА, 2 июл - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, возбуждено после взрыва газа в жилом доме в Стерлитамаке, сообщает СУСК РФ по Башкирии. Взрыв газа произошел в доме №150 по улице Артёма в Стерлитамаке, по данным прокуратуры - во время ремонтных работ газового оборудования. Два сотрудника газовой службы и двое несовершеннолетних получили травмы, одна женщина скончалась. "Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей", - сообщает башкирский следком. По данным следствия, при ремонте газового оборудования в квартире произошел хлопок бытового газа. Погибла женщина, еще несколько человек получили телесные повреждения, в том числе двое детей, находившихся на улице, и двое сотрудников газовой службы. "Организован комплекс следственных действий с целью установления причины происшествия, а также проверки полноты и качества оказываемых услуг по текущему содержанию и ремонту газопровода дома и соблюдения правил противопожарной безопасности", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20240702/vzryv-1956822360.html
стерлитамак
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956821081_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f150b505759952c9ddb28919291207cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, стерлитамак, россия
Происшествия, ЖКХ, Стерлитамак, Россия
После взрыва газа в жилом доме в Стерлитамаке возбудили уголовное дело
СК возбудил дело после взрыва газа в жилом доме в Стерлитамаке
УФА, 2 июл - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, возбуждено после взрыва газа в жилом доме в Стерлитамаке, сообщает СУСК РФ по Башкирии.
Взрыв газа произошел в доме №150 по улице Артёма
в Стерлитамаке, по данным прокуратуры - во время ремонтных работ газового оборудования. Два сотрудника газовой службы и двое несовершеннолетних получили травмы, одна женщина скончалась.
"Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей", - сообщает башкирский следком.
По данным следствия, при ремонте газового оборудования в квартире произошел хлопок бытового газа. Погибла женщина, еще несколько человек получили телесные повреждения, в том числе двое детей, находившихся на улице, и двое сотрудников газовой службы.
"Организован комплекс следственных действий с целью установления причины происшествия, а также проверки полноты и качества оказываемых услуг по текущему содержанию и ремонту газопровода дома и соблюдения правил противопожарной безопасности", - говорится в релизе.