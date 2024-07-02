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После взрыва газа в жилом доме в Стерлитамаке возбудили уголовное дело - РИА Новости, 02.07.2024
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12:16 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/vzryv-1956832254.html
После взрыва газа в жилом доме в Стерлитамаке возбудили уголовное дело
После взрыва газа в жилом доме в Стерлитамаке возбудили уголовное дело - РИА Новости, 02.07.2024
После взрыва газа в жилом доме в Стерлитамаке возбудили уголовное дело
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, возбуждено после взрыва газа в жилом доме в... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T12:16
2024-07-02T12:16
происшествия
жкх
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УФА, 2 июл - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, возбуждено после взрыва газа в жилом доме в Стерлитамаке, сообщает СУСК РФ по Башкирии. Взрыв газа произошел в доме №150 по улице Артёма в Стерлитамаке, по данным прокуратуры - во время ремонтных работ газового оборудования. Два сотрудника газовой службы и двое несовершеннолетних получили травмы, одна женщина скончалась. "Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей", - сообщает башкирский следком. По данным следствия, при ремонте газового оборудования в квартире произошел хлопок бытового газа. Погибла женщина, еще несколько человек получили телесные повреждения, в том числе двое детей, находившихся на улице, и двое сотрудников газовой службы. "Организован комплекс следственных действий с целью установления причины происшествия, а также проверки полноты и качества оказываемых услуг по текущему содержанию и ремонту газопровода дома и соблюдения правил противопожарной безопасности", - говорится в релизе.
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происшествия, жкх, стерлитамак, россия
Происшествия, ЖКХ, Стерлитамак, Россия
После взрыва газа в жилом доме в Стерлитамаке возбудили уголовное дело

СК возбудил дело после взрыва газа в жилом доме в Стерлитамаке

© Фото : ГУ МЧС России по Республике БашкортостанПоследствия взрыва в Стерлитамаке
Последствия взрыва в Стерлитамаке - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
Последствия взрыва в Стерлитамаке
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УФА, 2 июл - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, возбуждено после взрыва газа в жилом доме в Стерлитамаке, сообщает СУСК РФ по Башкирии.
Взрыв газа произошел в доме №150 по улице Артёма в Стерлитамаке, по данным прокуратуры - во время ремонтных работ газового оборудования. Два сотрудника газовой службы и двое несовершеннолетних получили травмы, одна женщина скончалась.
"Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей", - сообщает башкирский следком.
По данным следствия, при ремонте газового оборудования в квартире произошел хлопок бытового газа. Погибла женщина, еще несколько человек получили телесные повреждения, в том числе двое детей, находившихся на улице, и двое сотрудников газовой службы.
"Организован комплекс следственных действий с целью установления причины происшествия, а также проверки полноты и качества оказываемых услуг по текущему содержанию и ремонту газопровода дома и соблюдения правил противопожарной безопасности", - говорится в релизе.
Последствия взрыва в Стерлитамаке - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Прокуратура раскрыла детали взрыва в доме в Стерлитамаке
11:32
 
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