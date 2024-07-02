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Возгорание в аудитории Владивостокского госуниверситета ликвидировали - РИА Новости, 02.07.2024
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07:15 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/vozgoranie-1956779848.html
Возгорание в аудитории Владивостокского госуниверситета ликвидировали
Возгорание в аудитории Владивостокского госуниверситета ликвидировали - РИА Новости, 02.07.2024
Возгорание в аудитории Владивостокского госуниверситета ликвидировали
Спасатели потушили возгорание в аудитории Владивостокского государственного университета, пострадавших нет, эвакуировано около 450 человек, сообщает МЧС России. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T07:15
2024-07-02T07:15
происшествия
россия
владивосток
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Спасатели потушили возгорание в аудитории Владивостокского государственного университета, пострадавших нет, эвакуировано около 450 человек, сообщает МЧС России. Ранее сообщалось, что сотрудников и студентов университета эвакуировали из-за задымления, на месте работают пожарные. "В Приморье огнеборцы МЧС России потушили университет. Во Владивостоке горела аудитория на пятом этаже здания. Огонь охватил около 20 квадратных метров. Эвакуировано около 450 человек, погибших и пострадавших нет", - говорится в Telegram-канале МЧС. На месте работают дознаватели МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории.
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происшествия, россия, владивосток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Владивосток, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Возгорание в аудитории Владивостокского госуниверситета ликвидировали

Спасатели потушили возгорание в аудитории Владивостокского госуниверситета

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкУчениях по гражданской обороне
Учениях по гражданской обороне - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Спасатели потушили возгорание в аудитории Владивостокского государственного университета, пострадавших нет, эвакуировано около 450 человек, сообщает МЧС России.
Ранее сообщалось, что сотрудников и студентов университета эвакуировали из-за задымления, на месте работают пожарные.
"В Приморье огнеборцы МЧС России потушили университет. Во Владивостоке горела аудитория на пятом этаже здания. Огонь охватил около 20 квадратных метров. Эвакуировано около 450 человек, погибших и пострадавших нет", - говорится в Telegram-канале МЧС.
На месте работают дознаватели МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории.
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ПроисшествияРоссияВладивостокМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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