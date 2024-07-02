https://ria.ru/20240702/vozgoranie-1956779848.html

Возгорание в аудитории Владивостокского госуниверситета ликвидировали

Возгорание в аудитории Владивостокского госуниверситета ликвидировали - РИА Новости, 02.07.2024

Возгорание в аудитории Владивостокского госуниверситета ликвидировали

Спасатели потушили возгорание в аудитории Владивостокского государственного университета, пострадавших нет, эвакуировано около 450 человек, сообщает МЧС России. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T07:15

2024-07-02T07:15

2024-07-02T07:15

происшествия

россия

владивосток

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Спасатели потушили возгорание в аудитории Владивостокского государственного университета, пострадавших нет, эвакуировано около 450 человек, сообщает МЧС России. Ранее сообщалось, что сотрудников и студентов университета эвакуировали из-за задымления, на месте работают пожарные. "В Приморье огнеборцы МЧС России потушили университет. Во Владивостоке горела аудитория на пятом этаже здания. Огонь охватил около 20 квадратных метров. Эвакуировано около 450 человек, погибших и пострадавших нет", - говорится в Telegram-канале МЧС. На месте работают дознаватели МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории.

https://ria.ru/20231022/pozhar-1904489978.html

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происшествия, россия, владивосток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)