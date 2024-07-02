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Ушаков раскрыл, какие вопросы обсудят Путин и Эрдоган в Астане

Ушаков раскрыл, какие вопросы обсудят Путин и Эрдоган в Астане - РИА Новости, 02.07.2024

Ушаков раскрыл, какие вопросы обсудят Путин и Эрдоган в Астане

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Астане 3 июля смогут обсудить основные важные и чувствительные вопросы, в том числе в... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T17:06

2024-07-02T17:06

2024-07-02T17:06

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Астане 3 июля смогут обсудить основные важные и чувствительные вопросы, в том числе в Кремле рассчитывают, что будет затронута тема планирующегося визита российского лидера в Турцию, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "У нас давно уже планируется визит в Турцию. Думаю, что лидеры и этот вопрос тоже будут обсуждать. Помимо этого, думаю, что очень много тем для обмена мнениями между лидерами особенно таких стран, которые в региональном плане играют очень большую роль, с учетом расположения Турции. Упомяну также, что мы с турецкой стороной поддерживаем постоянный диалог, непрерывные контакты по телефону. Совсем недавно, вы знаете, наш президент принимал министра иностранных дел Турции. Все важные, в том числе и чувствительные вопросы будут затронуты. Все, конечно, не обсудишь, но основные, наверное, представится возможность обсудить", - сказал Ушаков журналистам. "Естественно, лидеры будут говорить о перспективах дальнейшей совместной работы, включая упомянутый визит", - добавил Ушаков.

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турция, россия, астана, юрий ушаков, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире