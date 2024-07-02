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Ушаков раскрыл, какие вопросы обсудят Путин и Эрдоган в Астане - РИА Новости, 02.07.2024
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17:06 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/voprosy-1956919442.html
Ушаков раскрыл, какие вопросы обсудят Путин и Эрдоган в Астане
Ушаков раскрыл, какие вопросы обсудят Путин и Эрдоган в Астане - РИА Новости, 02.07.2024
Ушаков раскрыл, какие вопросы обсудят Путин и Эрдоган в Астане
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Астане 3 июля смогут обсудить основные важные и чувствительные вопросы, в том числе в... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T17:06
2024-07-02T17:06
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россия
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юрий ушаков
владимир путин
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Астане 3 июля смогут обсудить основные важные и чувствительные вопросы, в том числе в Кремле рассчитывают, что будет затронута тема планирующегося визита российского лидера в Турцию, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "У нас давно уже планируется визит в Турцию. Думаю, что лидеры и этот вопрос тоже будут обсуждать. Помимо этого, думаю, что очень много тем для обмена мнениями между лидерами особенно таких стран, которые в региональном плане играют очень большую роль, с учетом расположения Турции. Упомяну также, что мы с турецкой стороной поддерживаем постоянный диалог, непрерывные контакты по телефону. Совсем недавно, вы знаете, наш президент принимал министра иностранных дел Турции. Все важные, в том числе и чувствительные вопросы будут затронуты. Все, конечно, не обсудишь, но основные, наверное, представится возможность обсудить", - сказал Ушаков журналистам. "Естественно, лидеры будут говорить о перспективах дальнейшей совместной работы, включая упомянутый визит", - добавил Ушаков.
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турция, россия, астана, юрий ушаков, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире
Турция, Россия, Астана, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
Ушаков раскрыл, какие вопросы обсудят Путин и Эрдоган в Астане

Ушаков: Путин и Эрдоган обсудят в Астане основные чувствительные вопросы

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Астане 3 июля смогут обсудить основные важные и чувствительные вопросы, в том числе в Кремле рассчитывают, что будет затронута тема планирующегося визита российского лидера в Турцию, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«
"У нас давно уже планируется визит в Турцию. Думаю, что лидеры и этот вопрос тоже будут обсуждать. Помимо этого, думаю, что очень много тем для обмена мнениями между лидерами особенно таких стран, которые в региональном плане играют очень большую роль, с учетом расположения Турции. Упомяну также, что мы с турецкой стороной поддерживаем постоянный диалог, непрерывные контакты по телефону. Совсем недавно, вы знаете, наш президент принимал министра иностранных дел Турции. Все важные, в том числе и чувствительные вопросы будут затронуты. Все, конечно, не обсудишь, но основные, наверное, представится возможность обсудить", - сказал Ушаков журналистам.
"Естественно, лидеры будут говорить о перспективах дальнейшей совместной работы, включая упомянутый визит", - добавил Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган после встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Источник рассказал о подготовке встречи Путина и Эрдогана
12 июня, 11:38
 
ТурцияРоссияАстанаЮрий УшаковВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
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