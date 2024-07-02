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Володин назвал безопасность приоритетом в отношениях России и Белоруссии - РИА Новости, 02.07.2024
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17:24 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/volodin-1956926308.html
Володин назвал безопасность приоритетом в отношениях России и Белоруссии
Володин назвал безопасность приоритетом в отношениях России и Белоруссии - РИА Новости, 02.07.2024
Володин назвал безопасность приоритетом в отношениях России и Белоруссии
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что вопросы безопасности должны быть приоритетом в отношениях России и Беларуси. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T17:24
2024-07-02T17:24
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что вопросы безопасности должны быть приоритетом в отношениях России и Беларуси. Во вторник председатель Госдумы прибыл в Минск, где по поручению президента РФ Владимира Путина примет участие в мероприятиях в связи с Днем независимости Республики Беларусь и 80-летием освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. "Мы по определению понимаем, что вопросы безопасности - это то, что должно быть приоритетным в повестке", - сказал Володин журналистам в ходе своей рабочей поездки в Минск, его слова приводятся на сайте Госдумы. Володин также напомнил, что страны входят в ОДКБ. Председатель Госдумы подчеркнул, что на парламентском уровне необходимо сделать все возможное для формирования единого правового пространства и развития Союзного государства. "От этого должна выиграть экономика и России, и Белоруссии. От этого должны граждане выиграть. Мы в этом свою задачу видим", - добавил Володин. По словам председателя ГД, отношения двух стран являются примером беспрецедентного всестороннего сотрудничества на принципах уважения, невмешательства в дела суверенных государств.
https://ria.ru/20240627/veschi-1955926667.html
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россия, белоруссия, минск, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф, одкб, в мире
Россия, Белоруссия, Минск, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ, ОДКБ, В мире
Володин назвал безопасность приоритетом в отношениях России и Белоруссии

Володин назвал вопросы безопасности приоритетом в отношениях России и Белоруссии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что вопросы безопасности должны быть приоритетом в отношениях России и Беларуси.
Во вторник председатель Госдумы прибыл в Минск, где по поручению президента РФ Владимира Путина примет участие в мероприятиях в связи с Днем независимости Республики Беларусь и 80-летием освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.
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"Мы по определению понимаем, что вопросы безопасности - это то, что должно быть приоритетным в повестке", - сказал Володин журналистам в ходе своей рабочей поездки в Минск, его слова приводятся на сайте Госдумы.
Володин также напомнил, что страны входят в ОДКБ.
Председатель Госдумы подчеркнул, что на парламентском уровне необходимо сделать все возможное для формирования единого правового пространства и развития Союзного государства.
"От этого должна выиграть экономика и России, и Белоруссии. От этого должны граждане выиграть. Мы в этом свою задачу видим", - добавил Володин.
По словам председателя ГД, отношения двух стран являются примером беспрецедентного всестороннего сотрудничества на принципах уважения, невмешательства в дела суверенных государств.
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РоссияБелоруссияМинскВячеслав ВолодинВладимир ПутинГосдума РФОДКБВ мире
 
 
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