https://ria.ru/20240702/volodin-1956926308.html

Володин назвал безопасность приоритетом в отношениях России и Белоруссии

Володин назвал безопасность приоритетом в отношениях России и Белоруссии - РИА Новости, 02.07.2024

Володин назвал безопасность приоритетом в отношениях России и Белоруссии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что вопросы безопасности должны быть приоритетом в отношениях России и Беларуси. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T17:24

2024-07-02T17:24

2024-07-02T17:24

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что вопросы безопасности должны быть приоритетом в отношениях России и Беларуси. Во вторник председатель Госдумы прибыл в Минск, где по поручению президента РФ Владимира Путина примет участие в мероприятиях в связи с Днем независимости Республики Беларусь и 80-летием освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. "Мы по определению понимаем, что вопросы безопасности - это то, что должно быть приоритетным в повестке", - сказал Володин журналистам в ходе своей рабочей поездки в Минск, его слова приводятся на сайте Госдумы. Володин также напомнил, что страны входят в ОДКБ. Председатель Госдумы подчеркнул, что на парламентском уровне необходимо сделать все возможное для формирования единого правового пространства и развития Союзного государства. "От этого должна выиграть экономика и России, и Белоруссии. От этого должны граждане выиграть. Мы в этом свою задачу видим", - добавил Володин. По словам председателя ГД, отношения двух стран являются примером беспрецедентного всестороннего сотрудничества на принципах уважения, невмешательства в дела суверенных государств.

https://ria.ru/20240627/veschi-1955926667.html

https://ria.ru/20240625/osvobozhdenie-1951963095.html

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