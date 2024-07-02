https://ria.ru/20240702/volodin-1956891351.html

Россия и Белоруссия выступают за многополярный мир, заявил Володин

Россия и Белоруссия выступают за многополярный мир, заявил Володин - РИА Новости, 02.07.2024

Россия и Белоруссия выступают за многополярный мир, заявил Володин

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Россия и Белоруссия вместе выступают за построение многополярного справедливого мира. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T15:39

2024-07-02T15:39

2024-07-02T15:39

белоруссия

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МИНСК, 2 июл – РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Россия и Белоруссия вместе выступают за построение многополярного справедливого мира. "Кто-то (некоторые страны) хочет навязать свои подходы и свой взгляд, но мы выступаем за построение многополярного мира, справедливого мироустройства, на этом базируются наши отношения", - сказал Володин журналистам по итогам своей встречи в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он подчеркнул, что отношения России и Белоруссии являются беспрецедентными, они строятся на принципах уважения, невмешательства в суверенные дела и могут служить примером для других стран, в том числе и для тех государств, которые сегодня "пытаются учить" Москву и Минск. "Вызовы сегодняшнего дня говорят о том, что, только повышая свою эффективность, мы сможем защитить наши страны и народы. Видите, сколько санкций объявлено Российской Федерации за прошедшее время. С 2012 года по сегодняшний день их более 21 тысячи. Огромные вызовы перед Беларусью. Мы вместе можем преодолеть их более эффективно, сможем вместе, плечом к плечу, победить, объединив возможности", - подчеркнул председатель Госдумы. Он также высказал мнение, что вопросы безопасности должны быть приоритетными в российско-белорусской повестке. Володин напомнил, что в среду отмечается 80 лет со дня освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков в Великую Отечественную войну. "Для нас это возможность вспомнить о тех событиях 80-летней давности … Мы должны делать выводы. Мы должны хранить память, делая все для того, чтобы наши государства процветали, были сохранены. Перед памятью предков мы должны крепить единство, делать все, чтобы эта дружба была перенесена в будущее нашим потомкам. Надо развивать взаимовыгодное сотрудничество", - подчеркнул он. Володин рассказал, что в ходе встречи с президентом Белоруссии обсудил дальнейшее развитие сотрудничество Москвы и Минска, его текущие итоги, а также парламентское взаимодействие, формирование единого правового поля. "Будем встречаться (со спикером нижней палаты белорусского парламента), обсуждать свою повестку. Ищем новый формат сотрудничества, чтобы парламентское измерение давало свои результаты. Учитывая вызовы сегодняшнего времени, надо постараться сделать все возможное, чтобы парламентское измерение и возможности депутатов были (эффективно) использованы, и мы внесли свой вклад в развитие отношений… Мы намерены сделать все в рамках межпарламентского сотрудничества, чтобы развивалось Союзное государство. От этого должны выиграть экономики Беларуси и России, граждане двух стран", - подчеркнул Володин.

https://ria.ru/20240627/veschi-1955926667.html

https://ria.ru/20240627/parad-1955834150.html

https://ria.ru/20240623/bagration-1954856870.html

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белоруссия, россия, минск, вячеслав володин, александр лукашенко, госдума рф, в мире