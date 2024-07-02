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Володин отметил особое значение Дня независимости Белоруссии - РИА Новости, 02.07.2024
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08:51 02.07.2024 (обновлено: 08:54 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/volodin-1956785103.html
Володин отметил особое значение Дня независимости Белоруссии
Володин отметил особое значение Дня независимости Белоруссии - РИА Новости, 02.07.2024
Володин отметил особое значение Дня независимости Белоруссии
В преддверии Дня независимости Республики Беларусь спикер ГД Вячеслав Володин заявил в Telegram-канале, что для белорусов и россиян эта дата имеет особое... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T08:51
2024-07-02T08:54
в мире
белоруссия
россия
минск
вячеслав володин
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В преддверии Дня независимости Республики Беларусь спикер ГД Вячеслав Володин заявил в Telegram-канале, что для белорусов и россиян эта дата имеет особое значение, потому что РФ и Белоруссия вместе боролись за свободу и независимость. "Завтра в Беларуси отмечают главный государственный праздник. 80 лет назад - 3 июля 1944 года - Минск был освобождён от немецко-фашистских захватчиков. Для народа Белоруссии и России эта дата имеет особое значение. Это наша общая история борьбы за свободу и независимость", - написал Володин. Он добавил, что победа далась ценой огромных человеческих потерь. В Белоруссии погиб каждый третий житель, всего более 3 миллионов человек, а Минск был полностью уничтожен, добавил Володин, отметив, что сейчас важно сделать всё, чтобы сохранить память о победе и передавать ее из поколения в поколение. "Сегодня Россия и Белоруссия столкнулись с новыми вызовами. Нашим странам объявлены санкции, делается всё для того, чтобы остановить развитие экономик. Идёт непрекращающееся вмешательство со стороны Вашингтона и Брюсселя в дела суверенных государств. Но, как и 80 лет назад, граждане наших стран плечом к плечу, вместе противостоят угрозам. Так же наши деды и прадеды боролись с фашистскими захватчиками", - заключил председатель ГД.
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в мире, белоруссия, россия, минск, вячеслав володин, госдума рф
В мире, Белоруссия, Россия, Минск, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин отметил особое значение Дня независимости Белоруссии

Володин: Россия и Белоруссия вместе боролись за свободу и независимость

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В преддверии Дня независимости Республики Беларусь спикер ГД Вячеслав Володин заявил в Telegram-канале, что для белорусов и россиян эта дата имеет особое значение, потому что РФ и Белоруссия вместе боролись за свободу и независимость.
«
"Завтра в Беларуси отмечают главный государственный праздник. 80 лет назад - 3 июля 1944 года - Минск был освобождён от немецко-фашистских захватчиков. Для народа Белоруссии и России эта дата имеет особое значение. Это наша общая история борьбы за свободу и независимость", - написал Володин.
Он добавил, что победа далась ценой огромных человеческих потерь. В Белоруссии погиб каждый третий житель, всего более 3 миллионов человек, а Минск был полностью уничтожен, добавил Володин, отметив, что сейчас важно сделать всё, чтобы сохранить память о победе и передавать ее из поколения в поколение.
"Сегодня Россия и Белоруссия столкнулись с новыми вызовами. Нашим странам объявлены санкции, делается всё для того, чтобы остановить развитие экономик. Идёт непрекращающееся вмешательство со стороны Вашингтона и Брюсселя в дела суверенных государств. Но, как и 80 лет назад, граждане наших стран плечом к плечу, вместе противостоят угрозам. Так же наши деды и прадеды боролись с фашистскими захватчиками", - заключил председатель ГД.
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