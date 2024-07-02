Володин отметил особое значение Дня независимости Белоруссии
Володин: Россия и Белоруссия вместе боролись за свободу и независимость
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В преддверии Дня независимости Республики Беларусь спикер ГД Вячеслав Володин заявил в Telegram-канале, что для белорусов и россиян эта дата имеет особое значение, потому что РФ и Белоруссия вместе боролись за свободу и независимость.
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"Завтра в Беларуси отмечают главный государственный праздник. 80 лет назад - 3 июля 1944 года - Минск был освобождён от немецко-фашистских захватчиков. Для народа Белоруссии и России эта дата имеет особое значение. Это наша общая история борьбы за свободу и независимость", - написал Володин.
Он добавил, что победа далась ценой огромных человеческих потерь. В Белоруссии погиб каждый третий житель, всего более 3 миллионов человек, а Минск был полностью уничтожен, добавил Володин, отметив, что сейчас важно сделать всё, чтобы сохранить память о победе и передавать ее из поколения в поколение.
"Сегодня Россия и Белоруссия столкнулись с новыми вызовами. Нашим странам объявлены санкции, делается всё для того, чтобы остановить развитие экономик. Идёт непрекращающееся вмешательство со стороны Вашингтона и Брюсселя в дела суверенных государств. Но, как и 80 лет назад, граждане наших стран плечом к плечу, вместе противостоят угрозам. Так же наши деды и прадеды боролись с фашистскими захватчиками", - заключил председатель ГД.