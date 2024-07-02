https://ria.ru/20240702/volchansk-1956818538.html

Российские военные теснят ВСУ в Волчанске, заявил Алаудинов

Российские военные теснят ВСУ в Волчанске, заявил Алаудинов - РИА Новости, 02.07.2024

Российские военные теснят ВСУ в Волчанске, заявил Алаудинов

Российские военные теснят ВСУ в Волчанске Харьковской области, ежедневно продвигаясь вперед, противник уже не способен ничего противопоставить, сообщил... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T11:20

2024-07-02T11:20

2024-07-02T11:30

специальная военная операция на украине

волчанск

вооруженные силы украины

харьковская область

апты алаудинов

безопасность

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские военные теснят ВСУ в Волчанске Харьковской области, ежедневно продвигаясь вперед, противник уже не способен ничего противопоставить, сообщил начальник главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ, командир отряда спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов в эфире Первого канала."Противник на севере реки Волчанка есть, мы его тесним, ежедневно уничтожаем очень большое количество противника. Понятное дело, что ежедневно мы двигаемся вперед, выбивая противника со всех позиций, где он есть и уничтожая его. То есть сегодня нам противопоставить в Волчанске противник уже не может ничего", - сказал Алаудинов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

волчанск

харьковская область

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волчанск, вооруженные силы украины, харьковская область, апты алаудинов, безопасность