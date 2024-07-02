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Российские военные теснят ВСУ в Волчанске, заявил Алаудинов - РИА Новости, 02.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:20 02.07.2024 (обновлено: 11:30 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/volchansk-1956818538.html
Российские военные теснят ВСУ в Волчанске, заявил Алаудинов
Российские военные теснят ВСУ в Волчанске, заявил Алаудинов - РИА Новости, 02.07.2024
Российские военные теснят ВСУ в Волчанске, заявил Алаудинов
Российские военные теснят ВСУ в Волчанске Харьковской области, ежедневно продвигаясь вперед, противник уже не способен ничего противопоставить, сообщил... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T11:20
2024-07-02T11:30
специальная военная операция на украине
волчанск
вооруженные силы украины
харьковская область
апты алаудинов
безопасность
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские военные теснят ВСУ в Волчанске Харьковской области, ежедневно продвигаясь вперед, противник уже не способен ничего противопоставить, сообщил начальник главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ, командир отряда спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов в эфире Первого канала."Противник на севере реки Волчанка есть, мы его тесним, ежедневно уничтожаем очень большое количество противника. Понятное дело, что ежедневно мы двигаемся вперед, выбивая противника со всех позиций, где он есть и уничтожая его. То есть сегодня нам противопоставить в Волчанске противник уже не может ничего", - сказал Алаудинов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
волчанск
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волчанск, вооруженные силы украины, харьковская область, апты алаудинов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Апты Алаудинов, Безопасность
Российские военные теснят ВСУ в Волчанске, заявил Алаудинов

Алаудинов: ВС России теснят ВСУ в Волчанске, ежедневно продвигаясь вперед

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские военные теснят ВСУ в Волчанске Харьковской области, ежедневно продвигаясь вперед, противник уже не способен ничего противопоставить, сообщил начальник главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ, командир отряда спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов в эфире Первого канала.
"Противник на севере реки Волчанка есть, мы его тесним, ежедневно уничтожаем очень большое количество противника. Понятное дело, что ежедневно мы двигаемся вперед, выбивая противника со всех позиций, где он есть и уничтожая его. То есть сегодня нам противопоставить в Волчанске противник уже не может ничего", - сказал Алаудинов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВолчанскВооруженные силы УкраиныХарьковская областьАпты АлаудиновБезопасность
 
 
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