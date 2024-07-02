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Российские военные теснят ВСУ в Волчанске, заявил Алаудинов
Российские военные теснят ВСУ в Волчанске, заявил Алаудинов - РИА Новости, 02.07.2024
Российские военные теснят ВСУ в Волчанске, заявил Алаудинов
Российские военные теснят ВСУ в Волчанске Харьковской области, ежедневно продвигаясь вперед, противник уже не способен ничего противопоставить, сообщил... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T11:20
2024-07-02T11:20
2024-07-02T11:30
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волчанск
вооруженные силы украины
харьковская область
апты алаудинов
безопасность
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские военные теснят ВСУ в Волчанске Харьковской области, ежедневно продвигаясь вперед, противник уже не способен ничего противопоставить, сообщил начальник главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ, командир отряда спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов в эфире Первого канала."Противник на севере реки Волчанка есть, мы его тесним, ежедневно уничтожаем очень большое количество противника. Понятное дело, что ежедневно мы двигаемся вперед, выбивая противника со всех позиций, где он есть и уничтожая его. То есть сегодня нам противопоставить в Волчанске противник уже не может ничего", - сказал Алаудинов.
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волчанск, вооруженные силы украины, харьковская область, апты алаудинов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Апты Алаудинов, Безопасность
Российские военные теснят ВСУ в Волчанске, заявил Алаудинов
Алаудинов: ВС России теснят ВСУ в Волчанске, ежедневно продвигаясь вперед