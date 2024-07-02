https://ria.ru/20240702/vertolet-1956852817.html
В Грузии разбился военный вертолет
В Грузии разбился военный вертолет - РИА Новости, 02.07.2024
В Грузии разбился военный вертолет
Военный вертолет разбился в Болнисском муниципалитете Грузии, сообщает во вторник телекомпания "Мтавари архи". РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T13:34
2024-07-02T13:34
2024-07-02T13:46
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ТБИЛИСИ, 2 июл - РИА Новости. Военный вертолет разбился в Болнисском муниципалитете Грузии, сообщает во вторник телекомпания "Мтавари архи"."По распространенной в СМИ информации, в селе Дисвели Болнисского муниципалитета разбился военный вертолет, другие подробности на данном этапе неизвестны", - сообщает телекомпания.МВД Грузии пока не делало комментариев.
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грузия, в мире
В Грузии разбился военный вертолет
В Болнисском муниципалитете Грузии разбился военный вертолет