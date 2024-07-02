https://ria.ru/20240702/vertolet-1956852817.html

В Грузии разбился военный вертолет

В Грузии разбился военный вертолет - РИА Новости, 02.07.2024

В Грузии разбился военный вертолет

Военный вертолет разбился в Болнисском муниципалитете Грузии, сообщает во вторник телекомпания "Мтавари архи". РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T13:34

2024-07-02T13:34

2024-07-02T13:46

грузия

в мире

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ТБИЛИСИ, 2 июл - РИА Новости. Военный вертолет разбился в Болнисском муниципалитете Грузии, сообщает во вторник телекомпания "Мтавари архи"."По распространенной в СМИ информации, в селе Дисвели Болнисского муниципалитета разбился военный вертолет, другие подробности на данном этапе неизвестны", - сообщает телекомпания.МВД Грузии пока не делало комментариев.

https://ria.ru/20240622/vertolet-1954748311.html

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