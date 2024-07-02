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Орбан заявил о готовности Венгрии помочь украинской экономике - РИА Новости, 02.07.2024
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14:24 02.07.2024 (обновлено: 14:25 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/vengriya-1956864713.html
Орбан заявил о готовности Венгрии помочь украинской экономике
Орбан заявил о готовности Венгрии помочь украинской экономике - РИА Новости, 02.07.2024
Орбан заявил о готовности Венгрии помочь украинской экономике
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия готова участвовать в модернизации экономики Украины, передают западные СМИ. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T14:24
2024-07-02T14:25
в мире
венгрия
украина
киев
виктор орбан
владимир зеленский
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия готова участвовать в модернизации экономики Украины, передают западные СМИ. Ранее во вторник Орбан прибыл в Киев, сообщалось, что он должен обсудить с Владимиром Зеленским установление мира и актуальные вопросы двусторонних отношений. "Орбан заявил... что его страна готова принимать участие в модернизации экономики Украины", - говорится в сообщении агентства Рейтер.
https://ria.ru/20240702/orban-1956860244.html
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в мире, венгрия, украина, киев, виктор орбан, владимир зеленский
В мире, Венгрия, Украина, Киев, Виктор Орбан, Владимир Зеленский
Орбан заявил о готовности Венгрии помочь украинской экономике

Орбан: Венгрия готова участвовать в модернизации экономики Украины

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия готова участвовать в модернизации экономики Украины, передают западные СМИ.
Ранее во вторник Орбан прибыл в Киев, сообщалось, что он должен обсудить с Владимиром Зеленским установление мира и актуальные вопросы двусторонних отношений.
"Орбан заявил... что его страна готова принимать участие в модернизации экономики Украины", - говорится в сообщении агентства Рейтер.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Орбан призвал Зеленского подумать о прекращении огня ради переговоров
14:01
 
В миреВенгрияУкраинаКиевВиктор ОрбанВладимир Зеленский
 
 
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