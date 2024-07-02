https://ria.ru/20240702/vengriya-1956864713.html

Орбан заявил о готовности Венгрии помочь украинской экономике

Орбан заявил о готовности Венгрии помочь украинской экономике - РИА Новости, 02.07.2024

Орбан заявил о готовности Венгрии помочь украинской экономике

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия готова участвовать в модернизации экономики Украины, передают западные СМИ. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T14:24

2024-07-02T14:24

2024-07-02T14:25

в мире

венгрия

украина

киев

виктор орбан

владимир зеленский

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия готова участвовать в модернизации экономики Украины, передают западные СМИ. Ранее во вторник Орбан прибыл в Киев, сообщалось, что он должен обсудить с Владимиром Зеленским установление мира и актуальные вопросы двусторонних отношений. "Орбан заявил... что его страна готова принимать участие в модернизации экономики Украины", - говорится в сообщении агентства Рейтер.

https://ria.ru/20240702/orban-1956860244.html

венгрия

украина

киев

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в мире, венгрия, украина, киев, виктор орбан, владимир зеленский