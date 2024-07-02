Ульянов объяснил включение России в число стран с высокими доходами
Ульянов: включение РФ в страны с высокими доходами показало провал санкций
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Включение России Всемирным банком в число стран с высокими доходами населения показывает неэффективность западных санкций, считает российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Накануне Всемирный банк перевел Россию в категорию стран с высокими доходами населения, оценив их более чем в 14 тысяч долларов на душу населения, соответствующая информация появилась в блоге банка. В 2023 году душевой валовый национальный доход вырос до 14 250 долларов с 12 830 долларов в 2022 году, сообщил ВБ.
"Всемирный банк только что перевел Россию из категории стран с доходом выше среднего в категорию стран с высоким уровнем дохода. Это изменение в классификации показывает, насколько "эффективны" антироссийские санкции", — написал Ульянов в своем официальном аккаунте в Telegram-канале.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать, отмечая, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.