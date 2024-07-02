https://ria.ru/20240702/ukrinform-1956903952.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 02.07.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Взрывы снова прогремели в Харькове, сообщило во вторник украинское агентство Укринформ. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T16:23

2024-07-02T16:23

2024-07-02T19:38

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Взрывы снова прогремели в Харькове, сообщило во вторник украинское агентство Укринформ. "В Харькове звучат взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Укринформ. По информации украинского издания "Страна", в Харькове после взрыва виден столб дыма. С 12.46 (совпадает с мск) в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги. Ранее во вторник украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрыве в Харькове. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, харьков, харьковская область, вооруженные силы рф, украина