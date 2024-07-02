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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 02.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:23 02.07.2024 (обновлено: 19:38 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/ukrinform-1956903952.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 02.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Взрывы снова прогремели в Харькове, сообщило во вторник украинское агентство Укринформ. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T16:23
2024-07-02T19:38
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
харьковская область
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Взрывы снова прогремели в Харькове, сообщило во вторник украинское агентство Укринформ. "В Харькове звучат взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Укринформ. По информации украинского издания "Страна", в Харькове после взрыва виден столб дыма. С 12.46 (совпадает с мск) в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги. Ранее во вторник украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрыве в Харькове. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям
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в мире, харьков, харьковская область, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Укринформ: в Харькове прогремели взрывы

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Взрывы снова прогремели в Харькове, сообщило во вторник украинское агентство Укринформ.
"В Харькове звучат взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Укринформ.
По информации украинского издания "Страна", в Харькове после взрыва виден столб дыма.
С 12.46 (совпадает с мск) в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Ранее во вторник украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрыве в Харькове.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковХарьковская областьВооруженные силы РФУкраина
 
 
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