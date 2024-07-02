https://ria.ru/20240702/udostoverenie-1956796992.html

Утвержден образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи

Утвержден образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи - РИА Новости, 02.07.2024

Утвержден образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, сообщается на сайте кабмина со ссылкой... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T10:05

2024-07-02T10:05

2024-07-02T10:16

общество

россия

михаил мишустин

год семьи

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, сообщается на сайте кабмина со ссылкой на соответствующее распоряжение."В России появится единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи по всей стране. Распоряжение об утверждении формы такого документа подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что удостоверение будет оформляться в бумажном, а в дальнейшем – и в электронном виде. Подчеркивается, что семьи смогут использовать его для получения региональных мер поддержки в своём субъекте и федеральных льгот по всей России, например, при посещении культурных или досуговых учреждений."Порядок выдачи удостоверений будет определён на уровне регионов. Действующие удостоверения переоформят в том числе в беззаявительном порядке", - добавили в кабмине.

https://ria.ru/20240627/volodin-1955756493.html

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общество, россия, михаил мишустин, год семьи