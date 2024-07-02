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Утвержден образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи - РИА Новости, 02.07.2024
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10:05 02.07.2024 (обновлено: 10:16 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/udostoverenie-1956796992.html
Утвержден образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи
Утвержден образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи - РИА Новости, 02.07.2024
Утвержден образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, сообщается на сайте кабмина со ссылкой... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T10:05
2024-07-02T10:16
общество
россия
михаил мишустин
год семьи
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, сообщается на сайте кабмина со ссылкой на соответствующее распоряжение."В России появится единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи по всей стране. Распоряжение об утверждении формы такого документа подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что удостоверение будет оформляться в бумажном, а в дальнейшем – и в электронном виде. Подчеркивается, что семьи смогут использовать его для получения региональных мер поддержки в своём субъекте и федеральных льгот по всей России, например, при посещении культурных или досуговых учреждений."Порядок выдачи удостоверений будет определён на уровне регионов. Действующие удостоверения переоформят в том числе в беззаявительном порядке", - добавили в кабмине.
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общество, россия, михаил мишустин, год семьи
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Год семьи
Утвержден образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи

Мишустин утвердил образец подтверждающего статус многодетной семьи удостоверения

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПосетители на Парящем мосту в парке "Зарядье" в Москве
Посетители на Парящем мосту в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Посетители на Парящем мосту в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, сообщается на сайте кабмина со ссылкой на соответствующее распоряжение.
«
"В России появится единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи по всей стране. Распоряжение об утверждении формы такого документа подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что удостоверение будет оформляться в бумажном, а в дальнейшем – и в электронном виде. Подчеркивается, что семьи смогут использовать его для получения региональных мер поддержки в своём субъекте и федеральных льгот по всей России, например, при посещении культурных или досуговых учреждений.
"Порядок выдачи удостоверений будет определён на уровне регионов. Действующие удостоверения переоформят в том числе в беззаявительном порядке", - добавили в кабмине.
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