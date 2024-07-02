Антисирийские протесты в Турции не влияют на отдых туристов, заявили в АТОР
АТОР: антисирийские беспорядки в Турции не повлияли на отдых российских туристов
© iStock.com / ugurhanВид на Стамбул, Турция
© iStock.com / ugurhan
Вид на Стамбул, Турция. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Стихийные стычки жителей Турции и мигрантов из Сирии никак не повлияли на отдых организованных туристов из России, заявила АТОР.
"Туроператоры на текущий момент не получали жалоб или звонков от туристов, отдыхающих в Турции, в связи с антисирийскими протестами: туристы их не видят, на их отдыхе эти события не отражаются", — говорится в сообщении.
В АТОР отметили, что стычки в основном происходят вдали от мест отдыха российских туристов.
"Две трети турпотока из России в Турцию приходится на курорты провинции Анталья, где было зафиксировано вчера только одно небольшое выступление молодежи в нетуристическом районе города", — рассказали в ассоциации.
Самостоятельных путешественников эксперты призывают к осторожности, прежде всего тех, кто исследует нетуристические регионы востока и юго-востока Турции, где довольно много беженцев из Сирии.
"Полиция Турции держит обстановку под полным контролем, но таким самостоятельным туристам следует избегать скоплений людей и районов митингов", — заключили в ассоциации.
Накануне в провинции Кайсери вспыхнули беспорядки после того, как полицейские задержали сирийца за насилие над малолетним родственником. Ребенка передали органам опеки, мужчину арестовали. Администрация президента Турции заявила о попытке устроить провокацию с целью нарушить мир и порядок в республике. При этом сирийская радиостанция Sham FM сообщала о столкновениях между турецкими войсками и боевиками группировок, считающихся лояльными Анкаре, в районах Африн, Аазаз и Эль-Баб на севере провинции Алеппо.
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