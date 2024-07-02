https://ria.ru/20240702/turopotok-1956919196.html

Рост турпотока в Приангарье к 2036 году прогнозируется до 3,6 млн человек

Рост турпотока в Приангарье к 2036 году прогнозируется до 3,6 млн человек - РИА Новости, 02.07.2024

Рост турпотока в Приангарье к 2036 году прогнозируется до 3,6 млн человек

Увеличение потока туристов в Иркутскую область к 2036 году прогнозируется до 3,6 миллиона человек в год, для развития туристической инфраструктуры будет... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T17:05

2024-07-02T17:05

2024-07-02T17:05

иркутская область

иркутская область

россия

иркутск

игорь кобзев

госдума рф

туризм

выставка-форум "россия"

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ИРКУТСК, 2 июл — РИА Новости. Увеличение потока туристов в Иркутскую область к 2036 году прогнозируется до 3,6 миллиона человек в год, для развития туристической инфраструктуры будет применен комплексный подход, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. На Международной выставке "Россия" прошел День туризма в регионах Сибирского федерального округа. Одним из центральных мероприятий деловой программы стала пленарная сессия. На ней губернатор Иркутской области Игорь Кобзев представил туристический потенциал региона. Он отметил, что по итогам национально-туристического рейтинга 2023 года Приангарье вошло в "золотую" группу лидеров по туристической привлекательности среди регионов России. "Прогнозируем рост потока туристов в регион до 3,6 миллиона человек в год уже к 2036 году. Такое развитие туристической сферы возможно, если использовать комплексный подход, в который мы включили несколько направлений. По каждому из них мы активно работаем совместно с федеральными министерствами, государственными корпорациями, сенаторами и депутатами Госдумы, частными партнерами и инвесторами", - сказал Игорь Кобзев. Первое направление работы, которое озвучил губернатор, - это совершенствование действующего законодательства для создания оптимальных условий реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов. Второе направление – модернизация инфраструктуры и развитие туристических объектов. В Приангарье сформированы паспорта комплексного развития пяти приоритетных туристских территорий, в которые включены мероприятия по созданию обеспечивающей инфраструктуры. В региональном бюджете предусмотрели более 12 миллиардов рублей на реконструкцию и освещение дорог, ведущих на Байкал, а также в основных туристических центрах. Пристальное внимание уделяется созданию инфраструктуры особой экономической зоны "Ворота Байкала" в Байкальске, в которой уже зарегистрировано 23 резидента с планируемым объемом частных инвестиций более 22 миллиардов рублей. "Ворота Байкала" – одна из двух локаций большого туристического проекта "Волшебный Байкал", который вошел в обновленный нацпроект "Туризм и гостеприимство". Вторая локация – "Байкальская слобода" неподалеку от поселка Тальцы, в ходе реализации этого проекта планируется создать 5,4 тысячи комфортабельных номеров и современные пространства для отдыха. По словам Игоря Кобзева, в настоящее время прорабатываются подходы к решению вопросов, связанных с созданием причальной инфраструктуры и реконструкция аэропорта Иркутска. Третье направление работы по развитию туристической сферы – предоставление региональных мер поддержки для туристической отрасли. Это целый перечень налоговых преференций, а также предоставление земельных участков без торгов и льготных займов. Так, осенью в Иркутске в возрожденном объекте культурного наследия откроется гранд-отель категории 5 звезд, возведенный в рамках программы выдачи льготных кредитов на строительство крупных отелей. Еще одним направлением работы Игорь Кобзев назвал формирование новых туристических продуктов. С этого года начала действовать региональная государственная программа "Туризм и индустрия гостеприимства" до 2030 года, в рамках реализации которой планируется создать большое количество всесезонных туров, разработать национальный туристический маршрут. Также регион примет активное участие в реализации федерального проекта "Кадры для туризма". В День туризма в регионах Сибири на выставке также состоялось голосование за объекты для включения в общесибирский туристический маршрут. На стенде региона и в зоне культурных проектов прошли презентации действующих туристических маршрутов и достопримечательностей. В завершение Дня на главной уличной сцене состоялся "Фестиваль русской оперы", участниками которого стали лучшие творческие коллективы России и зарубежных стран.

https://ria.ru/20240425/vystavka-1942315101.html

https://ria.ru/20231106/vdnkh-1907669544.html

https://ria.ru/20231119/irkutsk-1910379383.html

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Алёна Пава

иркутская область, россия, иркутск, игорь кобзев, госдума рф, туризм, выставка-форум "россия"