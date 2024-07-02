https://ria.ru/20240702/tstak-1956767844.html
КНДР провела тестовый запуск баллистической ракеты нового типа
КНДР провела тестовый запуск баллистической ракеты нового типа - РИА Новости, 02.07.2024
КНДР провела тестовый запуск баллистической ракеты нового типа
КНДР провела тестовый запуск баллистической ракеты нового типа Hwasongpho-11Da-4.5 1 июля, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T01:37
2024-07-02T01:37
2024-07-02T05:47
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. КНДР провела тестовый запуск баллистической ракеты нового типа Hwasongpho-11Da-4.5 1 июля, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).По данным агентства, ракета нового типа представляет собой тактическую баллистическую ракету, способную нести сверхбольшую боеголовку класса 4,5 тонны."Ракетное управление КНДР 1 июля успешно провело испытательный пуск тактической баллистической ракеты нового типа Hwasongpho-11Da-4.5", — говорится в сообщении на сайте агентства. По информации агентства, испытательный полет проводился на максимальную дальность 500 километров и на минимальную дальность 90 километров."В июле ракетное управление проведет испытания тактической баллистической ракеты нового типа Hwasongpho-11Da-4.5 для проверки летных характеристик, точности попадания и мощности взрыва сверхбольшой боеголовки на средней дальности 250 километров", — добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240630/raketa-1956522845.html
https://ria.ru/20240701/sud-1956756254.html
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кндр (северная корея)
КНДР провела тестовый запуск баллистической ракеты нового типа
ЦТАК: КНДР провела тестовый запуск баллистической ракеты нового типа
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. КНДР провела тестовый запуск баллистической ракеты нового типа Hwasongpho-11Da-4.5 1 июля, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
По данным агентства, ракета нового типа представляет собой тактическую баллистическую ракету, способную нести сверхбольшую боеголовку класса 4,5 тонны.
"Ракетное управление КНДР 1 июля успешно провело испытательный пуск тактической баллистической ракеты нового типа Hwasongpho-11Da-4.5", — говорится в сообщении на сайте агентства.
По информации агентства, испытательный полет проводился на максимальную дальность 500 километров и на минимальную дальность 90 километров.
"В июле ракетное управление проведет испытания тактической баллистической ракеты нового типа Hwasongpho-11Da-4.5 для проверки летных характеристик, точности попадания и мощности взрыва сверхбольшой боеголовки на средней дальности 250 километров", — добавляется в сообщении.