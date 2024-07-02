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В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.07.2024
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась более получаса в Telegram-канале. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T18:47
2024-07-02T18:47
2024-07-02T18:58
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вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась более получаса в Telegram-канале.Воздушная тревога в городе была объявлена во вторник в 18.11 по мск."Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев.
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севастополь, россия, вооруженные силы украины, михаил развожаев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Россия, Вооруженные силы Украины, Михаил Развожаев, Безопасность
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе спустя около часа объявили отбой сигнала воздушной тревоги