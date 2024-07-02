https://ria.ru/20240702/trevoga-1956945798.html

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.07.2024

В Севастополе отменили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась более получаса в Telegram-канале. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T18:47

2024-07-02T18:47

2024-07-02T18:58

специальная военная операция на украине

севастополь

россия

вооруженные силы украины

михаил развожаев

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась более получаса в Telegram-канале.Воздушная тревога в городе была объявлена во вторник в 18.11 по мск."Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

севастополь

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севастополь, россия, вооруженные силы украины, михаил развожаев, безопасность