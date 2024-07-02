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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.07.2024
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили во вторник на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T16:33
2024-07-02T16:33
2024-07-02T16:44
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили во вторник на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.С 12.46 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги звучит в Харьковской области. В 16.29 ее объявили в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Волынской, Кировоградской, Хмельницкой, Закарпатской, Николаевской, Ивано-Франковской областях и в Киеве. Уже через минуту она охватила всю территорию Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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РИА Новости
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украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире