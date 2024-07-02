https://ria.ru/20240702/trevoga-1956907859.html

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.07.2024

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили во вторник на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T16:33

2024-07-02T16:33

2024-07-02T16:44

специальная военная операция на украине

украина

в мире

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили во вторник на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.С 12.46 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги звучит в Харьковской области. В 16.29 ее объявили в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Волынской, Кировоградской, Хмельницкой, Закарпатской, Николаевской, Ивано-Франковской областях и в Киеве. Уже через минуту она охватила всю территорию Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20240625/bomby-1955106996.html

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