https://ria.ru/20240702/trevoga-1956771730.html

В Киеве и пяти областях объявили воздушную тревогу

В Киеве и пяти областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.07.2024

В Киеве и пяти областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях Украины, сигнал тревоги продолжает звучать в Харьковской... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T03:40

2024-07-02T03:40

2024-07-02T03:40

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

россия

киев

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831770804_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_6758ff43349d94eaba2c8bd1dca20cae.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях Украины, сигнал тревоги продолжает звучать в Харьковской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога начала распространяться по всем регионам с 3.23 мск. Сигнал воздушной тревоги продолжает звучать в Харьковской области с 21.18 мск понедельника. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240702/mirgorod-1956767299.html

харьковская область

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьковская область, россия, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины