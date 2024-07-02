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В Москве задержали мужчину за татуировку, оскорбляющую ВС России
В Москве задержали мужчину за татуировку, оскорбляющую ВС России - РИА Новости, 02.07.2024
В Москве задержали мужчину за татуировку, оскорбляющую ВС России
Приезжего из Тульской области задержали в Москве за татуировку, оскорбляющую Вооруженные силы России, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T17:33
2024-07-02T17:33
2024-07-02T21:25
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Приезжего из Тульской области задержали в Москве за татуировку, оскорбляющую Вооруженные силы России, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МВД.По данным полиции, в одной из соцсетей появилась видеозапись, на которой 32-летних мужчина демонстрировал татуировку с нецензурным выражением в адрес российской армии."В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренный частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности" и частью 2 статьи 20.1. КоАП РФ "Мелкое хулиганство", — говорится в заявлении ведомства.Подозреваемого задержали по месту временного проживания на юго-западе Москвы и доставили в отдел полиции. Там он раскаялся в содеянном, отметив, что своим поступком он оскорбил многих людей, в том числе тех, кто находится на СВО. Также задержанный попросил прощения и пообещал свести татуировку.
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происшествия, тульская область, москва, вооруженные силы рф
Происшествия, Тульская область, Москва, Вооруженные силы РФ
В Москве задержали мужчину за татуировку, оскорбляющую ВС России
В Москве задержали мужчину за татуировку, дискредитирующую армию
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Приезжего из Тульской области задержали в Москве за татуировку, оскорбляющую Вооруженные силы России, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МВД.
По данным полиции, в одной из соцсетей появилась видеозапись, на которой 32-летних мужчина демонстрировал татуировку с нецензурным выражением в адрес российской армии.
«
"В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренный частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности" и частью 2 статьи 20.1. КоАП РФ "Мелкое хулиганство", — говорится в заявлении ведомства.
Подозреваемого задержали по месту временного проживания на юго-западе Москвы и доставили в отдел полиции. Там он раскаялся в содеянном, отметив, что своим поступком он оскорбил многих людей, в том числе тех, кто находится на СВО. Также задержанный попросил прощения и пообещал свести татуировку.