https://ria.ru/20240702/tatuirovka-1956930035.html

В Москве задержали мужчину за татуировку, оскорбляющую ВС России

В Москве задержали мужчину за татуировку, оскорбляющую ВС России - РИА Новости, 02.07.2024

В Москве задержали мужчину за татуировку, оскорбляющую ВС России

Приезжего из Тульской области задержали в Москве за татуировку, оскорбляющую Вооруженные силы России, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T17:33

2024-07-02T17:33

2024-07-02T21:25

происшествия

тульская область

москва

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Приезжего из Тульской области задержали в Москве за татуировку, оскорбляющую Вооруженные силы России, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МВД.По данным полиции, в одной из соцсетей появилась видеозапись, на которой 32-летних мужчина демонстрировал татуировку с нецензурным выражением в адрес российской армии."В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренный частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности" и частью 2 статьи 20.1. КоАП РФ "Мелкое хулиганство", — говорится в заявлении ведомства.Подозреваемого задержали по месту временного проживания на юго-западе Москвы и доставили в отдел полиции. Там он раскаялся в содеянном, отметив, что своим поступком он оскорбил многих людей, в том числе тех, кто находится на СВО. Также задержанный попросил прощения и пообещал свести татуировку.

https://ria.ru/20240605/proisshestvie-1950583070.html

тульская область

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тульская область, москва, вооруженные силы рф