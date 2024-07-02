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Спасенные реставраторами Русского музея экспонаты вернулись в Таганрог - РИА Новости, 02.07.2024
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11:07 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/taganrogmuzey-1956814813.html
Спасенные реставраторами Русского музея экспонаты вернулись в Таганрог
Спасенные реставраторами Русского музея экспонаты вернулись в Таганрог - РИА Новости, 02.07.2024
Спасенные реставраторами Русского музея экспонаты вернулись в Таганрог
Отреставрированные после теракта в июле 2023 года произведения искусства Таганрогского художественного музея вернулись в музей, сообщил Государственный Русский... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T11:07
2024-07-02T11:07
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Отреставрированные после теракта в июле 2023 года произведения искусства Таганрогского художественного музея вернулись в музей, сообщил Государственный Русский музей.В центре Таганрога 28 июля 2023 года взорвалась, предположительно, ракета. Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Минобороны РФ квалифицировало эту атаку как теракт киевского режима. Государственный Русский музей предложил помощь в проведении реставрации 22 произведений искусства. 18 марта министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что специалисты Русского музея завершили реставрацию пострадавших произведений. 22 апреля отреставрированные произведения искусства представили на выставке "Спасенные шедевры. Русский музей – Таганрогу" в Мраморном дворце Русского музея в Петербурге.&quot;В День реставратора спасенные специалистами Русского музея шедевры вернулись в Таганрог… Теперь, когда спасенные работы привезены обратно в Таганрог, посетители музея смогут увидеть их в первозданном виде&quot;, - говорится в сообщении.Отмечается, что спасенные и возвращенные шедевры являются жемчужинами таганрогской коллекции.Ранее сообщалось, что в июле 2023 года в Таганрогском художественном музее пострадали три графические работы, одна скульптура и 18 предметов живописи. Значительные повреждения получили работы, среди которых "Терраса" Константина Коровина, "Изумрудный шарф" Виктора Борисова-Мусатова, эскиз декорации к опере "Юдифь" Валентина Серова, "Благословение Ревекки" Анри Шопена. Серьезнейший урон был нанесен "Портрету мальчика" Христофора Геворкяна: мраморная скульптура была расколота на две части. Также были повреждены работы Зинаиды Серебряковой, Николая Рериха, Филиппа Малявина, Леонида Туржанского и других выдающихся мастеров.Реставраторы Русского музея обследовали произведения и разработали индивидуальную методику восстановления каждого из них в зависимости от полученных повреждений и утрат. Во время реставрации специалисты устраняли прорывы холстов и дефекты красочного слоя, укрепляли грунт, при необходимости перетягивали поврежденные холсты на новые подрамники, удаляли загрязнения и потертости. Реставраторы менее чем за год не только полностью убрали следы повреждений, но и провели комплексное восстановление шедевров: обновили потускневший лак, устранили вытянутости холстов, произвели регенерацию поверхности живописи, удалили старые записи и склейки.День реставратора отмечается ежегодно 1 июля.
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таганрог, россия, ольга любимова, русский музей, таганрогский художественный музей
Музейные маршруты России, Таганрог, Россия, Ольга Любимова, Русский музей, Таганрогский художественный музей

Спасенные реставраторами Русского музея экспонаты вернулись в Таганрог

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПосетительница возле картины Николая Рериха "У священного огня", представленной на выставке "Спасенные шедевры. Русский музей - Таганрогу" в Мраморном дворце Русского музея в Санкт-Петербурге
Посетительница возле картины Николая Рериха У священного огня, представленной на выставке Спасенные шедевры. Русский музей - Таганрогу в Мраморном дворце Русского музея в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Отреставрированные после теракта в июле 2023 года произведения искусства Таганрогского художественного музея вернулись в музей, сообщил Государственный Русский музей.
В центре Таганрога 28 июля 2023 года взорвалась, предположительно, ракета. Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Минобороны РФ квалифицировало эту атаку как теракт киевского режима. Государственный Русский музей предложил помощь в проведении реставрации 22 произведений искусства. 18 марта министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что специалисты Русского музея завершили реставрацию пострадавших произведений. 22 апреля отреставрированные произведения искусства представили на выставке "Спасенные шедевры. Русский музей – Таганрогу" в Мраморном дворце Русского музея в Петербурге.
«

"В День реставратора спасенные специалистами Русского музея шедевры вернулись в Таганрог… Теперь, когда спасенные работы привезены обратно в Таганрог, посетители музея смогут увидеть их в первозданном виде", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасенные и возвращенные шедевры являются жемчужинами таганрогской коллекции.
Ранее сообщалось, что в июле 2023 года в Таганрогском художественном музее пострадали три графические работы, одна скульптура и 18 предметов живописи. Значительные повреждения получили работы, среди которых "Терраса" Константина Коровина, "Изумрудный шарф" Виктора Борисова-Мусатова, эскиз декорации к опере "Юдифь" Валентина Серова, "Благословение Ревекки" Анри Шопена. Серьезнейший урон был нанесен "Портрету мальчика" Христофора Геворкяна: мраморная скульптура была расколота на две части. Также были повреждены работы Зинаиды Серебряковой, Николая Рериха, Филиппа Малявина, Леонида Туржанского и других выдающихся мастеров.
Реставраторы Русского музея обследовали произведения и разработали индивидуальную методику восстановления каждого из них в зависимости от полученных повреждений и утрат. Во время реставрации специалисты устраняли прорывы холстов и дефекты красочного слоя, укрепляли грунт, при необходимости перетягивали поврежденные холсты на новые подрамники, удаляли загрязнения и потертости. Реставраторы менее чем за год не только полностью убрали следы повреждений, но и провели комплексное восстановление шедевров: обновили потускневший лак, устранили вытянутости холстов, произвели регенерацию поверхности живописи, удалили старые записи и склейки.
День реставратора отмечается ежегодно 1 июля.
 
Музейные маршруты РоссииТаганрогРоссияОльга ЛюбимоваРусский музейТаганрогский художественный музей
 
 
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