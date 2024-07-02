Сырский назвал комплектование частей ВСУ проблемным вопросом
Главком ВСУ назвал комплектование ВСУ мотивированными военнослужащими проблемой
© AP Photo / Roman ChopАлександр Сырский
© AP Photo / Roman Chop
Александр Сырский. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский назвал комплектование ВСУ мотивированными военнослужащими и обеспечение современными комплексами радиоэлектронной борьбы проблемными вопросами.
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая 28 июня заявила о катастрофической ситуации с пополнением действующих бригад ВСУ и созданием новых, что, по ее словам, ведет к сдаче позиций.
"В настоящее время основным проблемным вопросом для командиров любого уровня является комплектование частей и подразделений мотивированными, качественно подготовленными военнослужащими. Еще одним проблемным вопросом является обеспечение современными средствами РЭБ и военной ПВО, способной эффективно бороться с БПЛА противника", - написал Сырский на своей странице в соцсети Facebook*.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах в неизвестном направлении, нередко избивая и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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