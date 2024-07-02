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Сырский назвал комплектование частей ВСУ проблемным вопросом - РИА Новости, 02.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:51 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/syrskiy-1956964377.html
Сырский назвал комплектование частей ВСУ проблемным вопросом
Сырский назвал комплектование частей ВСУ проблемным вопросом - РИА Новости, 02.07.2024
Сырский назвал комплектование частей ВСУ проблемным вопросом
Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский назвал комплектование ВСУ мотивированными военнослужащими и обеспечение современными комплексами... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T20:51
2024-07-02T20:51
специальная военная операция на украине
украина
александр сырский
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский назвал комплектование ВСУ мотивированными военнослужащими и обеспечение современными комплексами радиоэлектронной борьбы проблемными вопросами. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая 28 июня заявила о катастрофической ситуации с пополнением действующих бригад ВСУ и созданием новых, что, по ее словам, ведет к сдаче позиций. "В настоящее время основным проблемным вопросом для командиров любого уровня является комплектование частей и подразделений мотивированными, качественно подготовленными военнослужащими. Еще одним проблемным вопросом является обеспечение современными средствами РЭБ и военной ПВО, способной эффективно бороться с БПЛА противника", - написал Сырский на своей странице в соцсети Facebook*. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах в неизвестном направлении, нередко избивая и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240702/spetsoperatsiya-1956957785.html
https://ria.ru/20240701/svo-1956156464.html
https://ria.ru/20240701/syrskiy-1956728017.html
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украина, александр сырский, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, В мире
Сырский назвал комплектование частей ВСУ проблемным вопросом

Главком ВСУ назвал комплектование ВСУ мотивированными военнослужащими проблемой

© AP Photo / Roman ChopАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Roman Chop
Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский назвал комплектование ВСУ мотивированными военнослужащими и обеспечение современными комплексами радиоэлектронной борьбы проблемными вопросами.
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая 28 июня заявила о катастрофической ситуации с пополнением действующих бригад ВСУ и созданием новых, что, по ее словам, ведет к сдаче позиций.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Главком ВСУ признал сложное положение на Красноармейском направлении
Вчера, 20:04
"В настоящее время основным проблемным вопросом для командиров любого уровня является комплектование частей и подразделений мотивированными, качественно подготовленными военнослужащими. Еще одним проблемным вопросом является обеспечение современными средствами РЭБ и военной ПВО, способной эффективно бороться с БПЛА противника", - написал Сырский на своей странице в соцсети Facebook*.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах в неизвестном направлении, нередко избивая и применяя к ним силу.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
"Они уничтожают все изнутри". В украинской армии усиливается раскол
1 июля, 08:00
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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