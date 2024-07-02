https://ria.ru/20240702/svo-1956862114.html
Минобороны показало видео уничтожения позиций ВСУ на Северском направлении
Минобороны показало видео уничтожения позиций ВСУ на Северском направлении - РИА Новости, 02.07.2024
Минобороны показало видео уничтожения позиций ВСУ на Северском направлении
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения позиций украинских войск с помощью ударных дронов в районе Выемки на северском направлении. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T14:12
2024-07-02T14:12
2024-07-02T14:27
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения позиций украинских войск с помощью ударных дронов в районе Выемки на северском направлении. "Операторы ударных беспилотных летательных аппаратов 123-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Юг" точными ударами уничтожают позиции и живую силу 10-й ОГШБр (отдельной горно-штурмовой бригады - ред.) ВСУ в районе населенного пункта Выемка на северском направлении", - говорится в сообщении.
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Кадры уничтожения позиций ВСУ на Северском направлении
Кадры уничтожения позиций ВСУ на Северском направлении
2024-07-02T14:12
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало видео уничтожения позиций ВСУ на Северском направлении
Минобороны показало видео огня по позициям ВСУ в районе Выемки