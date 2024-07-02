https://ria.ru/20240702/svo-1956862114.html

Минобороны показало видео уничтожения позиций ВСУ на Северском направлении

Минобороны показало видео уничтожения позиций ВСУ на Северском направлении - РИА Новости, 02.07.2024

Минобороны показало видео уничтожения позиций ВСУ на Северском направлении

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения позиций украинских войск с помощью ударных дронов в районе Выемки на северском направлении. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T14:12

2024-07-02T14:12

2024-07-02T14:27

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения позиций украинских войск с помощью ударных дронов в районе Выемки на северском направлении. "Операторы ударных беспилотных летательных аппаратов 123-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Юг" точными ударами уничтожают позиции и живую силу 10-й ОГШБр (отдельной горно-штурмовой бригады - ред.) ВСУ в районе населенного пункта Выемка на северском направлении", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240702/svo-1956844573.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)