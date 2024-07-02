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Подразделения группировки "Центр" отразили шесть контратак
Подразделения группировки "Центр" отразили шесть контратак - РИА Новости, 02.07.2024
Подразделения группировки "Центр" отразили шесть контратак
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили шесть атак, ВСУ потеряли до 440 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T13:07
2024-07-02T13:07
2024-07-02T13:29
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили шесть атак, ВСУ потеряли до 440 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 47-й механизированной бригады ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Розовка, Новгородское и Новоселка Первая Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, отражены шесть контратак штурмовых групп 23-й, 31-й, 41-й, 110-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ."Потери противника составили до 440 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и 122-мм гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Подразделения группировки "Центр" отразили шесть контратак
МО: подразделения группировки "Центр" отразили шесть контратак ВСУ за сутки