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Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 02.07.2024
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13:06 02.07.2024 (обновлено: 13:14 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/svo-1956844670.html
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 02.07.2024
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли более 475 военнослужащих, танк и БМП, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T13:06
2024-07-02T13:14
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли более 475 военнослужащих, танк и БМП, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й и 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Першотравневое Харьковской области, Надия и Стельмаховка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли более 475 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, пять автомобилей, 152-мм гаубицу 2А65 "Мста-Б", а также боевую машину 122-мм РСЗО "Град". Кроме того, уничтожены три склада артиллерийских боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны.
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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи

ВСУ за сутки потеряли более 475 солдат и танк в зоне ответственности "Запада"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне проведения СВО
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли более 475 военнослужащих, танк и БМП, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й и 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Першотравневое Харьковской области, Надия и Стельмаховка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, ВСУ потеряли более 475 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, пять автомобилей, 152-мм гаубицу 2А65 "Мста-Б", а также боевую машину 122-мм РСЗО "Град". Кроме того, уничтожены три склада артиллерийских боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны.
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