https://ria.ru/20240702/svo-1956844670.html

Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи

Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 02.07.2024

Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи

Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли более 475 военнослужащих, танк и БМП, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T13:06

2024-07-02T13:06

2024-07-02T13:14

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли более 475 военнослужащих, танк и БМП, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й и 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Першотравневое Харьковской области, Надия и Стельмаховка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли более 475 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, пять автомобилей, 152-мм гаубицу 2А65 "Мста-Б", а также боевую машину 122-мм РСЗО "Град". Кроме того, уничтожены три склада артиллерийских боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны.

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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, вооруженные силы рф