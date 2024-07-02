https://ria.ru/20240702/strategiya-1956924580.html

Стратегию развития парковочного пространства разработают в Ростове-на-Дону

Стратегию развития парковочного пространства разработают в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 02.07.2024

Стратегию развития парковочного пространства разработают в Ростове-на-Дону

Стратегию развития парковочного пространства разработают в Ростове-на-Дону к концу 2027 года, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T17:19

2024-07-02T17:19

2024-07-02T17:19

ростовская область

ростов-на-дону

алексей логвиненко

автомобилисты

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июл - РИА Новости. Стратегию развития парковочного пространства разработают в Ростове-на-Дону к концу 2027 года, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко по итогам расширенного планерного совещания. "К концу 2027 года планируем разработать стратегию развития парковочного пространства на территории города, где будет определена единая городская концепция с планом развития и функционирования существующих парковок в центре города во взаимосвязи с созданием периферийных перехватывающих парковок", - сказал он. Логвиненко заверил, что работа в этом направлении начнется уже в текущем году. Предварительно определены шесть территорий для расположения транспортно-пересадочных узлов с перехватывающими парковками. Это Главный железнодорожный вокзал, Красный Аксай, Стройгородок, Сельмаш, Старый Аэропорт, Левобережный (МегаМаг). Предполагается, что тариф будет дифференцируемым: более высокая стоимость для центра города и более низкая для периферийных парковок. Он напомнил, что платное парковочное пространство появилось в Ростове-на-Дону в 2016 году. Была создана автоматизированная система парковок, включающая технологическую и сопутствующую инфраструктуру на 6605 машиномест. Размер платы составляет 35 рублей в час. Штраф за неоплату парковки - 1,5 тысячи рублей. Эти деньги поступают в дорожный фонд и в дальнейшем идут на асфальтирование грунтовых дорог или текущий ремонт дорожного полотна. По словам главы горадминистрации, для удобства автомобилистов вводится нововведение - парковочный талон, позволяющий оплатить парковку до конца текущих суток, в том числе после того, как транспортное средство покинуло платную парковку, а не в течение 15 минут как сейчас.

https://ria.ru/20240612/yunnaty-1952369894.html

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ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ростов-на-дону, алексей логвиненко, автомобилисты