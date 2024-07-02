https://ria.ru/20240702/sredstva-1956962581.html

Более 200 тысяч рублей собрали на Ставрополье для бойцов СВО

Более 200 тысяч рублей собрали на Ставрополье для бойцов СВО - РИА Новости, 02.07.2024

Более 200 тысяч рублей собрали на Ставрополье для бойцов СВО

Жители Андроповского округа Ставропольского края и местные предприниматели собрали для участников специальной военной операции более 200 тысяч рублей в рамках... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T20:40

2024-07-02T20:40

2024-07-02T20:40

надежные люди

ставропольский край

владимир владимиров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956961754_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_92f4291328499cb7bbbb20fcca3ffb55.jpg

ПЯТИГОРСК, 2 июл - РИА Новости. Жители Андроповского округа Ставропольского края и местные предприниматели собрали для участников специальной военной операции более 200 тысяч рублей в рамках благотворительного концерта, денежные средства направили на сбор гуманитарной помощи, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. "Жители Андроповского округа нашли интересный формат объединения усилий для поддержки защитников – благотворительный концерт. За одно такое мероприятие собрали более 200 тысяч рублей для земляков на передовой. Подключились местные предприниматели", - написал Владимиров в своем Telegram-канале. Как отметил губернатор, "общими силами" был сформирован конвой с гуманитарным грузом. "Ставропольцам на запорожском и херсонском направлениях доставлены авто и мототехника, дроны, рации, генераторы, аптечки, амуниция, провизия, средства гигиены. Все это облегчит бойцам выполнение задач, которые ставит перед ними командование. А мы продолжим поддержку наших героев", - добавил Владимиров.

https://ria.ru/20240702/pomosch-1956937754.html

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ставропольский край, владимир владимиров