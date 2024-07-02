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Более 200 тысяч рублей собрали на Ставрополье для бойцов СВО - РИА Новости, 02.07.2024
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Надежные люди
 
20:40 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/sredstva-1956962581.html
Более 200 тысяч рублей собрали на Ставрополье для бойцов СВО
Более 200 тысяч рублей собрали на Ставрополье для бойцов СВО - РИА Новости, 02.07.2024
Более 200 тысяч рублей собрали на Ставрополье для бойцов СВО
Жители Андроповского округа Ставропольского края и местные предприниматели собрали для участников специальной военной операции более 200 тысяч рублей в рамках... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T20:40
2024-07-02T20:40
надежные люди
ставропольский край
владимир владимиров
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ПЯТИГОРСК, 2 июл - РИА Новости. Жители Андроповского округа Ставропольского края и местные предприниматели собрали для участников специальной военной операции более 200 тысяч рублей в рамках благотворительного концерта, денежные средства направили на сбор гуманитарной помощи, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. "Жители Андроповского округа нашли интересный формат объединения усилий для поддержки защитников – благотворительный концерт. За одно такое мероприятие собрали более 200 тысяч рублей для земляков на передовой. Подключились местные предприниматели", - написал Владимиров в своем Telegram-канале. Как отметил губернатор, "общими силами" был сформирован конвой с гуманитарным грузом. "Ставропольцам на запорожском и херсонском направлениях доставлены авто и мототехника, дроны, рации, генераторы, аптечки, амуниция, провизия, средства гигиены. Все это облегчит бойцам выполнение задач, которые ставит перед ними командование. А мы продолжим поддержку наших героев", - добавил Владимиров.
https://ria.ru/20240702/pomosch-1956937754.html
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РИА Новости
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ставропольский край, владимир владимиров
Надежные люди, Ставропольский край, Владимир Владимиров
Более 200 тысяч рублей собрали на Ставрополье для бойцов СВО

Более 200 тысяч рублей собрали на Ставрополье для бойцов СВО на концерте

© Фото : пресс-служба губернатора Ставропольского краяЖители Андроповского округа Ставрополья передали гуманитарный груз для бойцов в зоне СВО
Жители Андроповского округа Ставрополья передали гуманитарный груз для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Ставропольского края
Жители Андроповского округа Ставрополья передали гуманитарный груз для бойцов в зоне СВО
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 2 июл - РИА Новости. Жители Андроповского округа Ставропольского края и местные предприниматели собрали для участников специальной военной операции более 200 тысяч рублей в рамках благотворительного концерта, денежные средства направили на сбор гуманитарной помощи, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
"Жители Андроповского округа нашли интересный формат объединения усилий для поддержки защитников – благотворительный концерт. За одно такое мероприятие собрали более 200 тысяч рублей для земляков на передовой. Подключились местные предприниматели", - написал Владимиров в своем Telegram-канале.
Как отметил губернатор, "общими силами" был сформирован конвой с гуманитарным грузом. "Ставропольцам на запорожском и херсонском направлениях доставлены авто и мототехника, дроны, рации, генераторы, аптечки, амуниция, провизия, средства гигиены. Все это облегчит бойцам выполнение задач, которые ставит перед ними командование. А мы продолжим поддержку наших героев", - добавил Владимиров.
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Вчера, 18:04
 
Надежные людиСтавропольский крайВладимир Владимиров
 
 
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