https://ria.ru/20240702/spetsoperatsiya-1956957785.html
Главком ВСУ признал сложное положение на Красноармейском направлении
Главком ВСУ признал сложное положение на Красноармейском направлении - РИА Новости, 02.07.2024
Главком ВСУ признал сложное положение на Красноармейском направлении
Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский назвал сложной ситуацию на красноармейском направлении в подконтрольной Киеву территории ДНР. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T20:04
2024-07-02T20:04
2024-07-02T20:04
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский назвал сложной ситуацию на красноармейском направлении в подконтрольной Киеву территории ДНР. "Сложной остается обстановка на покровском (Покровск - украинское название города Красноармейск - ред.). направлении… Несмотря на усиление наших подразделений резервами, это направление требует постоянного внимания и обеспечения дополнительным количеством боеприпасов и огневых средств", - написал Сырский на своей странице в соцсети Facebook*.Сырский 5 июня заявлял о сложной ситуации на кураховском, купянском, харьковском направлениях, а также на красноармейском направлении в ДНР. В Минобороны РФ ранее сообщали, что подразделения российской группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение в ДНР.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240701/syrskiy-1956728017.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, киев, александр сырский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Киев, Александр Сырский
Главком ВСУ признал сложное положение на Красноармейском направлении
Глава ВСУ Сырский назвал ситуацию на Красноармейском направлении сложной