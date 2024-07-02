https://ria.ru/20240702/spetsoperatsiya-1956957785.html

Главком ВСУ признал сложное положение на Красноармейском направлении

Главком ВСУ признал сложное положение на Красноармейском направлении - РИА Новости, 02.07.2024

Главком ВСУ признал сложное положение на Красноармейском направлении

Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский назвал сложной ситуацию на красноармейском направлении в подконтрольной Киеву территории ДНР. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T20:04

2024-07-02T20:04

2024-07-02T20:04

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

россия

киев

александр сырский

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский назвал сложной ситуацию на красноармейском направлении в подконтрольной Киеву территории ДНР. "Сложной остается обстановка на покровском (Покровск - украинское название города Красноармейск - ред.). направлении… Несмотря на усиление наших подразделений резервами, это направление требует постоянного внимания и обеспечения дополнительным количеством боеприпасов и огневых средств", - написал Сырский на своей странице в соцсети Facebook*.Сырский 5 июня заявлял о сложной ситуации на кураховском, купянском, харьковском направлениях, а также на красноармейском направлении в ДНР. В Минобороны РФ ранее сообщали, что подразделения российской группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение в ДНР.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240701/syrskiy-1956728017.html

донецкая народная республика

россия

киев

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в мире, донецкая народная республика, россия, киев, александр сырский