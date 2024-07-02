Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 2 июля: ВС России поразили девять украинских самолетов - РИА Новости, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:14 02.07.2024 (обновлено: 22:45 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/spetsoperatsiya-1956940330.html
Спецоперация, 2 июля: ВС России поразили девять украинских самолетов
Спецоперация, 2 июля: ВС России поразили девять украинских самолетов - РИА Новости, 02.07.2024
Спецоперация, 2 июля: ВС России поразили девять украинских самолетов
Российские войска за сутки поразили девять самолетов воздушных сил Украины, власти Нидерландов готовятся отправить Киеву первую часть истребителей F-16, а ПВО... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T18:14
2024-07-02T22:45
специальная военная операция на украине
технологии
нидерланды
украина
россия
владимир зеленский
миг-29
су-27
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956314249_0:299:3110:2048_1920x0_80_0_0_e54c140f602e0c617352e579e9057cee.jpg
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Российские войска за сутки поразили девять самолетов воздушных сил Украины, власти Нидерландов готовятся отправить Киеву первую часть истребителей F-16, а ПВО сбила 11 беспилотников над Крымом, Белгородской и Брянской областями.Сразу девять самолетовСовокупные потери ВСУ за сутки составили до 1800 человек, следует из сводки Минобороны России. За сутки поражены девять самолетов воздушных сил Украины. В результате группового удара высокоточным оружием по аэродрому "Миргород" в Полтавской области уничтожено пять и повреждено два самолета Су-27. Еще два украинских самолета: МиГ-29 и Су-27 сбиты средствами российского ПВО. Кроме того, сбито шесть крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе Bayraktar TB2 производства Турции.Нидерланды решилисьАмстердам разрешил экспорт 24 истребителей F-16, скоро Киев получит первые из них, сообщила уходящая в отставку министр обороны страны Кайса Оллонгрен в письме Палате представителей (нижней палате парламента) Нидерландов."Девятнадцатого июня министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития выдал разрешение на экспорт 24 самолетов F-16 и семи авиационных двигателей F-16… Нидерланды скоро поставят первые F-16 на Украину", — написала политик.Ранее в Минобороны Нидерландов сообщали, что первую партию истребителей F-16 поставят Украине после лета.Работа ПВО в регионахРоссийские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили три украинских беспилотника над Крымом, четыре — над Белгородской областью и еще четыре — над Брянской. Еще один дрон над Белгородской областью сбили около 15:40 дня.Орбан обратился к ЗеленскомуПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев, где обсудил с Владимиром Зеленским установление мира и актуальные вопросы двусторонних отношений, сообщил пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши.В частности, Орбан попросил главу киевского режима рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. Он считает, что это может ускорить мирные переговоры.Россия вскрыла ATACMSРоссийские специалисты досконально изучили сложный и многокомпонентный взрыватель ракеты ATACMS, обнаруженное устройство находилось во взведенном положении, рассказал РИА Новости специалист по работе с вооружением."Данная боевая часть была разработана для противокорабельной ракеты, а в дальнейшем была установлена на ракету ATACMS. Мы произвели обезвреживание взрывателя. На нем установлен промежуточный детонатор. Взрывчатые вещества переданы на экспертизу для изучения", — сказал собеседник агентства.Специалистам удалось вскрыть корпус взрывателя ракеты. Внутри оказался сложный механизм с возможностью установок в зависимости от задач."Взрыватель стоял в боевом положении, на что нам указывает буква "А" в специальном окошке. У него часовая система дальнего взведения за счет подвижного маятника. Через время происходит его взведение. Также во внутренней части стоит поворотный движок, который замыкает внутреннюю цепь взрывателя. Система — дублированная. Установлено четыре капсюля детонатора. Основное приведение запуска механизма — на магнитных элементах", — добавил собеседник.Он отметил, что такая сложная конструкция связана с безопасностью применения."Даже на данном этапе мы понимаем, когда он находится на взведении. За счет чего взводится, есть ли в нем дополнительные источники питания, датчики цели. Он практически изучен. Секретов в нем для нас не осталось никаких", — заключил специалист.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240701/evropa-1956478355.html
https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html
https://ria.ru/20240702/mirgorod-1956767299.html
https://ria.ru/20240702/ukraina-1956815012.html
нидерланды
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956314249_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_455f0893dab2770ee6a2e9418ad4a5b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, нидерланды, украина, россия, владимир зеленский, миг-29, су-27, f-16, виктор орбан, в мире
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Нидерланды, Украина, Россия, Владимир Зеленский, МиГ-29, Су-27, F-16, Виктор Орбан, В мире
Спецоперация, 2 июля: ВС России поразили девять украинских самолетов

ВС России поразили 9 украинских самолетов за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Российские войска за сутки поразили девять самолетов воздушных сил Украины, власти Нидерландов готовятся отправить Киеву первую часть истребителей F-16, а ПВО сбила 11 беспилотников над Крымом, Белгородской и Брянской областями.

Сразу девять самолетов

Совокупные потери ВСУ за сутки составили до 1800 человек, следует из сводки Минобороны России. За сутки поражены девять самолетов воздушных сил Украины. В результате группового удара высокоточным оружием по аэродрому "Миргород" в Полтавской области уничтожено пять и повреждено два самолета Су-27. Еще два украинских самолета: МиГ-29 и Су-27 сбиты средствами российского ПВО.
Кроме того, сбито шесть крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе Bayraktar TB2 производства Турции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18

Нидерланды решились

Амстердам разрешил экспорт 24 истребителей F-16, скоро Киев получит первые из них, сообщила уходящая в отставку министр обороны страны Кайса Оллонгрен в письме Палате представителей (нижней палате парламента) Нидерландов.
"Девятнадцатого июня министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития выдал разрешение на экспорт 24 самолетов F-16 и семи авиационных двигателей F-16… Нидерланды скоро поставят первые F-16 на Украину", — написала политик.
Ранее в Минобороны Нидерландов сообщали, что первую партию истребителей F-16 поставят Украине после лета.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Европа обречена на войну
1 июля, 08:00

Работа ПВО в регионах

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили три украинских беспилотника над Крымом, четыре — над Белгородской областью и еще четыре — над Брянской. Еще один дрон над Белгородской областью сбили около 15:40 дня.

Орбан обратился к Зеленскому

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев, где обсудил с Владимиром Зеленским установление мира и актуальные вопросы двусторонних отношений, сообщил пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши.
В частности, Орбан попросил главу киевского режима рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. Он считает, что это может ускорить мирные переговоры.
Изображение сгенерировано ИИ
Новая формула мира Зеленского: оставьте мне столицу и выход к морю
1 июля, 08:00

Россия вскрыла ATACMS

Российские специалисты досконально изучили сложный и многокомпонентный взрыватель ракеты ATACMS, обнаруженное устройство находилось во взведенном положении, рассказал РИА Новости специалист по работе с вооружением.
"Данная боевая часть была разработана для противокорабельной ракеты, а в дальнейшем была установлена на ракету ATACMS. Мы произвели обезвреживание взрывателя. На нем установлен промежуточный детонатор. Взрывчатые вещества переданы на экспертизу для изучения", — сказал собеседник агентства.
Удар российских военных по аэродрому ВСУ Миргород
На Украине прокомментировали удар по аэродрому в Миргороде
Вчера, 01:17
Специалистам удалось вскрыть корпус взрывателя ракеты. Внутри оказался сложный механизм с возможностью установок в зависимости от задач.
«
"Взрыватель стоял в боевом положении, на что нам указывает буква "А" в специальном окошке. У него часовая система дальнего взведения за счет подвижного маятника. Через время происходит его взведение. Также во внутренней части стоит поворотный движок, который замыкает внутреннюю цепь взрывателя. Система — дублированная. Установлено четыре капсюля детонатора. Основное приведение запуска механизма — на магнитных элементах", — добавил собеседник.
Он отметил, что такая сложная конструкция связана с безопасностью применения.
"Даже на данном этапе мы понимаем, когда он находится на взведении. За счет чего взводится, есть ли в нем дополнительные источники питания, датчики цели. Он практически изучен. Секретов в нем для нас не осталось никаких", — заключил специалист.
Удар российских военных по аэродрому ВСУ Миргород
На Украине забили тревогу из-за удара ВС России, пишут СМИ
Вчера, 11:07
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииНидерландыУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийМиГ-29Су-27F-16Виктор ОрбанВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала