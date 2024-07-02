https://ria.ru/20240702/spetsoperatsiya-1956940330.html

Спецоперация, 2 июля: ВС России поразили девять украинских самолетов

Спецоперация, 2 июля: ВС России поразили девять украинских самолетов - РИА Новости, 02.07.2024

Спецоперация, 2 июля: ВС России поразили девять украинских самолетов

Российские войска за сутки поразили девять самолетов воздушных сил Украины, власти Нидерландов готовятся отправить Киеву первую часть истребителей F-16, а ПВО... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T18:14

2024-07-02T18:14

2024-07-02T22:45

специальная военная операция на украине

технологии

нидерланды

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владимир зеленский

миг-29

су-27

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Российские войска за сутки поразили девять самолетов воздушных сил Украины, власти Нидерландов готовятся отправить Киеву первую часть истребителей F-16, а ПВО сбила 11 беспилотников над Крымом, Белгородской и Брянской областями.Сразу девять самолетовСовокупные потери ВСУ за сутки составили до 1800 человек, следует из сводки Минобороны России. За сутки поражены девять самолетов воздушных сил Украины. В результате группового удара высокоточным оружием по аэродрому "Миргород" в Полтавской области уничтожено пять и повреждено два самолета Су-27. Еще два украинских самолета: МиГ-29 и Су-27 сбиты средствами российского ПВО. Кроме того, сбито шесть крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 81 беспилотный летательный аппарат, в том числе Bayraktar TB2 производства Турции.Нидерланды решилисьАмстердам разрешил экспорт 24 истребителей F-16, скоро Киев получит первые из них, сообщила уходящая в отставку министр обороны страны Кайса Оллонгрен в письме Палате представителей (нижней палате парламента) Нидерландов."Девятнадцатого июня министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития выдал разрешение на экспорт 24 самолетов F-16 и семи авиационных двигателей F-16… Нидерланды скоро поставят первые F-16 на Украину", — написала политик.Ранее в Минобороны Нидерландов сообщали, что первую партию истребителей F-16 поставят Украине после лета.Работа ПВО в регионахРоссийские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили три украинских беспилотника над Крымом, четыре — над Белгородской областью и еще четыре — над Брянской. Еще один дрон над Белгородской областью сбили около 15:40 дня.Орбан обратился к ЗеленскомуПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев, где обсудил с Владимиром Зеленским установление мира и актуальные вопросы двусторонних отношений, сообщил пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши.В частности, Орбан попросил главу киевского режима рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. Он считает, что это может ускорить мирные переговоры.Россия вскрыла ATACMSРоссийские специалисты досконально изучили сложный и многокомпонентный взрыватель ракеты ATACMS, обнаруженное устройство находилось во взведенном положении, рассказал РИА Новости специалист по работе с вооружением."Данная боевая часть была разработана для противокорабельной ракеты, а в дальнейшем была установлена на ракету ATACMS. Мы произвели обезвреживание взрывателя. На нем установлен промежуточный детонатор. Взрывчатые вещества переданы на экспертизу для изучения", — сказал собеседник агентства.Специалистам удалось вскрыть корпус взрывателя ракеты. Внутри оказался сложный механизм с возможностью установок в зависимости от задач."Взрыватель стоял в боевом положении, на что нам указывает буква "А" в специальном окошке. У него часовая система дальнего взведения за счет подвижного маятника. Через время происходит его взведение. Также во внутренней части стоит поворотный движок, который замыкает внутреннюю цепь взрывателя. Система — дублированная. Установлено четыре капсюля детонатора. Основное приведение запуска механизма — на магнитных элементах", — добавил собеседник.Он отметил, что такая сложная конструкция связана с безопасностью применения."Даже на данном этапе мы понимаем, когда он находится на взведении. За счет чего взводится, есть ли в нем дополнительные источники питания, датчики цели. Он практически изучен. Секретов в нем для нас не осталось никаких", — заключил специалист.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240701/evropa-1956478355.html

https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html

https://ria.ru/20240702/mirgorod-1956767299.html

https://ria.ru/20240702/ukraina-1956815012.html

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