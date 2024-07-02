https://ria.ru/20240702/spetsoperatsiya-1956891518.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.07.2024

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.07.2024

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T16:00

2024-07-02T16:00

2024-07-02T16:00

инфографика

спецоперация

россия

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

луганская народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 2 июля 2024 годаЗа минувшие сутки российские формирования отразили десять контратак ВСУ на Харьковском, Донецком, Авдеевском и Южнодонецком направлениях. Параллельно поражены живая сила и техника противника в 115 районах, ликвидированы девять складов боеприпасов. Кроме того, российские войска нанесли удар по аэродрому "Миргород" в Полтавской области — уничтожено пять и повреждено два самолета Су-27. Средства ПВО сбили еще два самолета — МиГ-29 и Су-27, шесть крылатых ракет Storm Shadow, управляемую авиабомбу Hammer, реактивный снаряд РСЗО HIMARS, 81 беспилотник.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 625 самолетов, 276 вертолетов, 27121 беспилотник, 535 зенитных ракетных комплексов, 1362 реактивные системы залпового огня, 16478 танков и других бронемашин, 11215 орудий полевой артиллерии и 23238 единицу автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская область

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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