https://ria.ru/20240702/sotskontrakty-1956935082.html

Более двух тысяч соцконтрактов заключили в Кировской области с начала года

Более двух тысяч соцконтрактов заключили в Кировской области с начала года - РИА Новости, 02.07.2024

Более двух тысяч соцконтрактов заключили в Кировской области с начала года

В Кировской области заключили 2069 социальных контрактов с начала года, 86% из них были заключены на открытие собственного дела, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T17:55

2024-07-02T17:55

2024-07-02T17:55

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В Кировской области заключили 2069 социальных контрактов с начала года, 86% из них были заключены на открытие собственного дела, сообщает пресс-служба правительства региона. Более половины всех соцконтрактов на открытие бизнеса заключаются с семьями с детьми. Так, в октябре 2022 года Яна Шорохова-Дембицкая из деревни Головизнинцы Кирово-Чепецкого района заключила соцконтракт на реализацию индивидуальной предпринимательской деятельности и получила помощь в 350 тысяч рублей. Женщина открыла мастерскую "яНочка", где шьет нижнее белье и постельные комплекты. "Соцконтракт дал мне возможность заниматься любимым делом, благодаря которому улучшилось материальное положение семьи. Я ставлю себе новые цели и задачи. Не так давно участвовала в шоу-показе "Платье года – 2024", в ярмарке самозанятых", - рассказала начинающий предприниматель. В дальнейшем Шорохова-Дембицкая планирует зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя с созданием нового рабочего места. Однако ее главная цель – собственный бренд по пошиву нижнего белья.

https://ria.ru/20240701/biznes-ledi-1956715382.html

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Артем Смирнов

твой бизнес – новости, кировская область, кирово-чепецкий район, поддержка бизнеса