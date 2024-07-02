Рейтинг@Mail.ru
Более двух тысяч соцконтрактов заключили в Кировской области с начала года - РИА Новости, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес
Твой бизнес
 
17:55 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/sotskontrakty-1956935082.html
Более двух тысяч соцконтрактов заключили в Кировской области с начала года
Более двух тысяч соцконтрактов заключили в Кировской области с начала года - РИА Новости, 02.07.2024
Более двух тысяч соцконтрактов заключили в Кировской области с начала года
В Кировской области заключили 2069 социальных контрактов с начала года, 86% из них были заключены на открытие собственного дела, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T17:55
2024-07-02T17:55
твой бизнес
твой бизнес – новости
кировская область
кирово-чепецкий район
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/03/1943730181_0:28:2979:1704_1920x0_80_0_0_b81ddb1d74f8421bb4c77603aa4b2afe.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В Кировской области заключили 2069 социальных контрактов с начала года, 86% из них были заключены на открытие собственного дела, сообщает пресс-служба правительства региона. Более половины всех соцконтрактов на открытие бизнеса заключаются с семьями с детьми. Так, в октябре 2022 года Яна Шорохова-Дембицкая из деревни Головизнинцы Кирово-Чепецкого района заключила соцконтракт на реализацию индивидуальной предпринимательской деятельности и получила помощь в 350 тысяч рублей. Женщина открыла мастерскую "яНочка", где шьет нижнее белье и постельные комплекты. "Соцконтракт дал мне возможность заниматься любимым делом, благодаря которому улучшилось материальное положение семьи. Я ставлю себе новые цели и задачи. Не так давно участвовала в шоу-показе "Платье года – 2024", в ярмарке самозанятых", - рассказала начинающий предприниматель. В дальнейшем Шорохова-Дембицкая планирует зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя с созданием нового рабочего места. Однако ее главная цель – собственный бренд по пошиву нижнего белья.
https://ria.ru/20240701/biznes-ledi-1956715382.html
кировская область
кирово-чепецкий район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/03/1943730181_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_4cb8b0ea7f7f8e137756e293bcf6866d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, кировская область, кирово-чепецкий район, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Кировская область, Кирово-Чепецкий район, Поддержка бизнеса

Более двух тысяч соцконтрактов заключили в Кировской области с начала года

© РИА Новости / Светлана ШевченкоРабота мастерской-ателье
Работа мастерской-ателье - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Работа мастерской-ателье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В Кировской области заключили 2069 социальных контрактов с начала года, 86% из них были заключены на открытие собственного дела, сообщает пресс-служба правительства региона.
Более половины всех соцконтрактов на открытие бизнеса заключаются с семьями с детьми. Так, в октябре 2022 года Яна Шорохова-Дембицкая из деревни Головизнинцы Кирово-Чепецкого района заключила соцконтракт на реализацию индивидуальной предпринимательской деятельности и получила помощь в 350 тысяч рублей. Женщина открыла мастерскую "яНочка", где шьет нижнее белье и постельные комплекты.
Свыше 800 бизнес-леди обучились по акселератору Lady007 в Башкортостане - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Свыше 800 бизнес-леди обучились по акселератору Lady007 в Башкортостане
1 июля, 18:25
"Соцконтракт дал мне возможность заниматься любимым делом, благодаря которому улучшилось материальное положение семьи. Я ставлю себе новые цели и задачи. Не так давно участвовала в шоу-показе "Платье года – 2024", в ярмарке самозанятых", - рассказала начинающий предприниматель.
В дальнейшем Шорохова-Дембицкая планирует зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя с созданием нового рабочего места. Однако ее главная цель – собственный бренд по пошиву нижнего белья.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиКировская областьКирово-Чепецкий районПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала