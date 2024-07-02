https://ria.ru/20240702/sotskontrakty-1956935082.html
Более двух тысяч соцконтрактов заключили в Кировской области с начала года
Более двух тысяч соцконтрактов заключили в Кировской области с начала года - РИА Новости, 02.07.2024
Более двух тысяч соцконтрактов заключили в Кировской области с начала года
В Кировской области заключили 2069 социальных контрактов с начала года, 86% из них были заключены на открытие собственного дела, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T17:55
2024-07-02T17:55
2024-07-02T17:55
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В Кировской области заключили 2069 социальных контрактов с начала года, 86% из них были заключены на открытие собственного дела, сообщает пресс-служба правительства региона. Более половины всех соцконтрактов на открытие бизнеса заключаются с семьями с детьми. Так, в октябре 2022 года Яна Шорохова-Дембицкая из деревни Головизнинцы Кирово-Чепецкого района заключила соцконтракт на реализацию индивидуальной предпринимательской деятельности и получила помощь в 350 тысяч рублей. Женщина открыла мастерскую "яНочка", где шьет нижнее белье и постельные комплекты. "Соцконтракт дал мне возможность заниматься любимым делом, благодаря которому улучшилось материальное положение семьи. Я ставлю себе новые цели и задачи. Не так давно участвовала в шоу-показе "Платье года – 2024", в ярмарке самозанятых", - рассказала начинающий предприниматель. В дальнейшем Шорохова-Дембицкая планирует зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя с созданием нового рабочего места. Однако ее главная цель – собственный бренд по пошиву нижнего белья.
https://ria.ru/20240701/biznes-ledi-1956715382.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, кировская область, кирово-чепецкий район, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Кировская область, Кирово-Чепецкий район, Поддержка бизнеса
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В Кировской области заключили 2069 социальных контрактов с начала года, 86% из них были заключены на открытие собственного дела, сообщает пресс-служба правительства региона.
Более половины всех соцконтрактов на открытие бизнеса заключаются с семьями с детьми. Так, в октябре 2022 года Яна Шорохова-Дембицкая из деревни Головизнинцы Кирово-Чепецкого района
заключила соцконтракт на реализацию индивидуальной предпринимательской деятельности и получила помощь в 350 тысяч рублей. Женщина открыла мастерскую "яНочка", где шьет нижнее белье и постельные комплекты.
"Соцконтракт дал мне возможность заниматься любимым делом, благодаря которому улучшилось материальное положение семьи. Я ставлю себе новые цели и задачи. Не так давно участвовала в шоу-показе "Платье года – 2024", в ярмарке самозанятых", - рассказала начинающий предприниматель.
В дальнейшем Шорохова-Дембицкая планирует зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя с созданием нового рабочего места. Однако ее главная цель – собственный бренд по пошиву нижнего белья.