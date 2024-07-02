Рейтинг@Mail.ru
Володин и Сергеенко обсудили развитие межпарламентского сотрудничества - РИА Новости, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
17:20 02.07.2024 (обновлено: 18:51 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/sotrudnichestvo-1956925088.html
Володин и Сергеенко обсудили развитие межпарламентского сотрудничества
Володин и Сергеенко обсудили развитие межпарламентского сотрудничества - РИА Новости, 02.07.2024
Володин и Сергеенко обсудили развитие межпарламентского сотрудничества
Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко обсудили вопросы развития... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T17:20
2024-07-02T18:51
белоруссия
минск
россия
вячеслав володин
владимир путин
александр лукашенко
госдума рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947423871_340:96:3014:1600_1920x0_80_0_0_20a1dfbcfd64c985be1cee0eef6c123d.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко обсудили вопросы развития межпарламентского сотрудничества и сохранения исторической памяти. Во вторник председатель ГД прибыл в Минск, где по поручению президента РФ Владимира Путина примет участие в мероприятиях в связи с Днем независимости Республики Беларусь и 80-летием освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. В Минске состоялась встреча Володина и председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игоря Сергеенко. Володин подчеркнул, что динамику отношениям двух стран задают президенты Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко, отмечается на сайте Госдумы. "Они заложили фундамент отношений между нашими странами, народами. И мы со своей стороны, развивая межпарламентское сотрудничество, должны постараться сделать все, чтобы внести свой вклад в интересах граждан наших государств", — сказал Володин. По словам Сергеенко, в ходе встречи необходимо обсудить первоочередные задачи и будущие мероприятия в рамках межпарламентского сотрудничества, чтобы "служить надежной опорой для наших президентов и государств, чтобы двигаться дальше, наполнять нашу работу конкретным содержанием". Председатель ГД поздравил своего белорусского коллегу с Днем независимости Республики Беларусь и 80-летием освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. "Это наша общая история, и мы должны всегда помнить, какой ценой завоевана Победа. Хочу сказать слова благодарности: в Белоруссии очень многое делается для сохранения исторического наследия, памяти о погибших солдатах, офицерах, всех, кто отдал свою жизнь за свободу нашей страны", — отметил Володин. По его словам, такое отношение к памяти погибших в Великой Отечественной войне, как в Белоруссии, "хотелось бы видеть во всех уголках мира". "Мы со своей стороны должны все сделать для того, чтобы эту память передать будущим поколениям", – сказал председатель ГД.
https://ria.ru/20240627/veschi-1955926667.html
https://ria.ru/20240627/parad-1955834150.html
https://ria.ru/20240625/osvobozhdenie-1951963095.html
белоруссия
минск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947423871_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bd72e3ed6d81cfb0d93a208d34d24cf1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, минск, россия, вячеслав володин, владимир путин, александр лукашенко, госдума рф, в мире
Белоруссия, Минск, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Госдума РФ, В мире, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Володин и Сергеенко обсудили развитие межпарламентского сотрудничества

Спикер ГД Володин и Сергеенко обсудили развитие межпарламентского сотрудничества

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко обсудили вопросы развития межпарламентского сотрудничества и сохранения исторической памяти.
Во вторник председатель ГД прибыл в Минск, где по поручению президента РФ Владимира Путина примет участие в мероприятиях в связи с Днем независимости Республики Беларусь и 80-летием освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.
Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Вещи советских маршалов передали в Белорусский музей истории ВОВ
27 июня, 18:25
В Минске состоялась встреча Володина и председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игоря Сергеенко. Володин подчеркнул, что динамику отношениям двух стран задают президенты Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко, отмечается на сайте Госдумы.
"Они заложили фундамент отношений между нашими странами, народами. И мы со своей стороны, развивая межпарламентское сотрудничество, должны постараться сделать все, чтобы внести свой вклад в интересах граждан наших государств", — сказал Володин.
По словам Сергеенко, в ходе встречи необходимо обсудить первоочередные задачи и будущие мероприятия в рамках межпарламентского сотрудничества, чтобы "служить надежной опорой для наших президентов и государств, чтобы двигаться дальше, наполнять нашу работу конкретным содержанием".
Проспект Независимости и площадь Победы в Минске - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Почетный караул армии Китая примет участие в параде в Минске
27 июня, 13:12
Председатель ГД поздравил своего белорусского коллегу с Днем независимости Республики Беларусь и 80-летием освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.
"Это наша общая история, и мы должны всегда помнить, какой ценой завоевана Победа. Хочу сказать слова благодарности: в Белоруссии очень многое делается для сохранения исторического наследия, памяти о погибших солдатах, офицерах, всех, кто отдал свою жизнь за свободу нашей страны", — отметил Володин.
По его словам, такое отношение к памяти погибших в Великой Отечественной войне, как в Белоруссии, "хотелось бы видеть во всех уголках мира".
"Мы со своей стороны должны все сделать для того, чтобы эту память передать будущим поколениям", – сказал председатель ГД.
Войска Красной Армии ведут наступательные бои в ходе операции Багратион. - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Такого немцы не ожидали. Как освобождали Белоруссию
25 июня, 09:00
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияМинскРоссияВячеслав ВолодинВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоГосдума РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала