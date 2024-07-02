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Володин и Сергеенко обсудили развитие межпарламентского сотрудничества
Володин и Сергеенко обсудили развитие межпарламентского сотрудничества - РИА Новости, 02.07.2024
Володин и Сергеенко обсудили развитие межпарламентского сотрудничества
Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко обсудили вопросы развития... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T17:20
2024-07-02T17:20
2024-07-02T18:51
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко обсудили вопросы развития межпарламентского сотрудничества и сохранения исторической памяти. Во вторник председатель ГД прибыл в Минск, где по поручению президента РФ Владимира Путина примет участие в мероприятиях в связи с Днем независимости Республики Беларусь и 80-летием освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. В Минске состоялась встреча Володина и председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игоря Сергеенко. Володин подчеркнул, что динамику отношениям двух стран задают президенты Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко, отмечается на сайте Госдумы. "Они заложили фундамент отношений между нашими странами, народами. И мы со своей стороны, развивая межпарламентское сотрудничество, должны постараться сделать все, чтобы внести свой вклад в интересах граждан наших государств", — сказал Володин. По словам Сергеенко, в ходе встречи необходимо обсудить первоочередные задачи и будущие мероприятия в рамках межпарламентского сотрудничества, чтобы "служить надежной опорой для наших президентов и государств, чтобы двигаться дальше, наполнять нашу работу конкретным содержанием". Председатель ГД поздравил своего белорусского коллегу с Днем независимости Республики Беларусь и 80-летием освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. "Это наша общая история, и мы должны всегда помнить, какой ценой завоевана Победа. Хочу сказать слова благодарности: в Белоруссии очень многое делается для сохранения исторического наследия, памяти о погибших солдатах, офицерах, всех, кто отдал свою жизнь за свободу нашей страны", — отметил Володин. По его словам, такое отношение к памяти погибших в Великой Отечественной войне, как в Белоруссии, "хотелось бы видеть во всех уголках мира". "Мы со своей стороны должны все сделать для того, чтобы эту память передать будущим поколениям", – сказал председатель ГД.
https://ria.ru/20240627/veschi-1955926667.html
https://ria.ru/20240627/parad-1955834150.html
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белоруссия, минск, россия, вячеслав володин, владимир путин, александр лукашенко, госдума рф, в мире
Белоруссия, Минск, Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Госдума РФ, В мире, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Володин и Сергеенко обсудили развитие межпарламентского сотрудничества
Спикер ГД Володин и Сергеенко обсудили развитие межпарламентского сотрудничества
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко обсудили вопросы развития межпарламентского сотрудничества и сохранения исторической памяти.
Во вторник председатель ГД прибыл в Минск
, где по поручению президента РФ Владимира Путина
примет участие в мероприятиях в связи с Днем независимости Республики Беларусь и 80-летием освобождения Белоруссии
от немецко-фашистских захватчиков.
В Минске состоялась встреча Володина и председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игоря Сергеенко. Володин подчеркнул, что динамику отношениям двух стран задают президенты Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
, отмечается на сайте Госдумы.
"Они заложили фундамент отношений между нашими странами, народами. И мы со своей стороны, развивая межпарламентское сотрудничество, должны постараться сделать все, чтобы внести свой вклад в интересах граждан наших государств", — сказал Володин.
По словам Сергеенко, в ходе встречи необходимо обсудить первоочередные задачи и будущие мероприятия в рамках межпарламентского сотрудничества, чтобы "служить надежной опорой для наших президентов и государств, чтобы двигаться дальше, наполнять нашу работу конкретным содержанием".
Председатель ГД поздравил своего белорусского коллегу с Днем независимости Республики Беларусь и 80-летием освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.
"Это наша общая история, и мы должны всегда помнить, какой ценой завоевана Победа. Хочу сказать слова благодарности: в Белоруссии очень многое делается для сохранения исторического наследия, памяти о погибших солдатах, офицерах, всех, кто отдал свою жизнь за свободу нашей страны", — отметил Володин.
По его словам, такое отношение к памяти погибших в Великой Отечественной войне, как в Белоруссии, "хотелось бы видеть во всех уголках мира".
"Мы со своей стороны должны все сделать для того, чтобы эту память передать будущим поколениям", – сказал председатель ГД.