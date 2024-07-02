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В Иране сделали заявление о военно-торговом сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 02.07.2024
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10:00 02.07.2024 (обновлено: 10:01 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/sotrudnichestvo-1956794710.html
В Иране сделали заявление о военно-торговом сотрудничестве с Россией
В Иране сделали заявление о военно-торговом сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 02.07.2024
В Иране сделали заявление о военно-торговом сотрудничестве с Россией
Между Ираном и РФ не существует препятствий для сделок по линии военно-торгового сотрудничества, заявил советник верховного лидера Ирана и глава стратегического РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T10:00
2024-07-02T10:01
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Между Ираном и РФ не существует препятствий для сделок по линии военно-торгового сотрудничества, заявил советник верховного лидера Ирана и глава стратегического совета страны по международным отношениям Камаль Харрази в интервью газете Financial Times. "Нет препятствий между Ираном и Россией для сделок по вопросу вооружений", - заявил он. Харрази отметил, что Тегеран ведет переговоры о покупке российских истребителей. "Мы должны подписать всеобъемлющее стратегическое соглашение с ними (РФ - ред.) в ближайшем будущем", - добавил он. Также Харрази назвал ложными очередные обвинения в якобы поставках вооружений России. В прошлом году иранское министерство обороны сообщало о приобретении российских истребителей Су-35. Западные страны заявляют, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран эти утверждения опровергали. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани 22 декабря назвал заявления о передаче беспилотников России необоснованными и вновь подтвердил, что Тегеран не поставлял дроны какой-либо стороне конфликта. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что тема закупки боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что утверждения Запада о якобы имевших место поставках Ираном беспилотников России так и остаются бездоказательными.
https://ria.ru/20240626/iran-1955491765.html
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в мире, иран, россия
В мире, Иран, Россия
В Иране сделали заявление о военно-торговом сотрудничестве с Россией

Советник Харрази: между Ираном и РФ нет препятствий для сделок по вооружениям

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Антон Быстров
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Между Ираном и РФ не существует препятствий для сделок по линии военно-торгового сотрудничества, заявил советник верховного лидера Ирана и глава стратегического совета страны по международным отношениям Камаль Харрази в интервью газете Financial Times.
"Нет препятствий между Ираном и Россией для сделок по вопросу вооружений", - заявил он.
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Харрази отметил, что Тегеран ведет переговоры о покупке российских истребителей. "Мы должны подписать всеобъемлющее стратегическое соглашение с ними (РФ - ред.) в ближайшем будущем", - добавил он.
Также Харрази назвал ложными очередные обвинения в якобы поставках вооружений России.
В прошлом году иранское министерство обороны сообщало о приобретении российских истребителей Су-35.
Западные страны заявляют, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран эти утверждения опровергали. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани 22 декабря назвал заявления о передаче беспилотников России необоснованными и вновь подтвердил, что Тегеран не поставлял дроны какой-либо стороне конфликта.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что тема закупки боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что утверждения Запада о якобы имевших место поставках Ираном беспилотников России так и остаются бездоказательными.
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