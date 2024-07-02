https://ria.ru/20240702/soglashenie-1956858994.html

Венгрия хочет подписать двустороннее соглашение о сотрудничестве с Украиной

Венгрия хочет подписать двустороннее соглашение о сотрудничестве с Украиной - РИА Новости, 02.07.2024

Венгрия хочет подписать двустороннее соглашение о сотрудничестве с Украиной

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Киев заявил, что Венгрия хочет подписать соглашение с Украиной о сотрудничестве подобное тем, которые... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T13:56

2024-07-02T13:56

2024-07-02T14:24

венгрия

украина

виктор орбан

владимир зеленский

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Киев заявил, что Венгрия хочет подписать соглашение с Украиной о сотрудничестве подобное тем, которые действуют с другими соседними странами. Его слова приводит украинское издание "Страна"."Мы хотим наладить отношения между нашими странами, мы хотим подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной, подобное тем соглашениям, которые у нас действуют с другими соседями Венгрии", - сказал он.Он отметил, что для того, чтобы улучшить отношения между Украиной и Венгрией, нужно разрешить много двусторонних проблем, передает агентство Рейтер.Владимир Зеленский при этом на переговорах с Орбаном заявил, что диалог с венгерским премьер-министром может стать основой для будущего двустороннего документа между странами, регулирующего отношения стран и основанного "на зеркальном подходе".

https://ria.ru/20240702/peskov-1956846797.html

венгрия

украина

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венгрия, украина, виктор орбан, владимир зеленский, в мире, киев