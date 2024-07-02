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Венгрия хочет подписать двустороннее соглашение о сотрудничестве с Украиной - РИА Новости, 02.07.2024
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13:56 02.07.2024 (обновлено: 14:24 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/soglashenie-1956858994.html
Венгрия хочет подписать двустороннее соглашение о сотрудничестве с Украиной
Венгрия хочет подписать двустороннее соглашение о сотрудничестве с Украиной - РИА Новости, 02.07.2024
Венгрия хочет подписать двустороннее соглашение о сотрудничестве с Украиной
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Киев заявил, что Венгрия хочет подписать соглашение с Украиной о сотрудничестве подобное тем, которые... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T13:56
2024-07-02T14:24
венгрия
украина
виктор орбан
владимир зеленский
в мире
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Киев заявил, что Венгрия хочет подписать соглашение с Украиной о сотрудничестве подобное тем, которые действуют с другими соседними странами. Его слова приводит украинское издание "Страна"."Мы хотим наладить отношения между нашими странами, мы хотим подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной, подобное тем соглашениям, которые у нас действуют с другими соседями Венгрии", - сказал он.Он отметил, что для того, чтобы улучшить отношения между Украиной и Венгрией, нужно разрешить много двусторонних проблем, передает агентство Рейтер.Владимир Зеленский при этом на переговорах с Орбаном заявил, что диалог с венгерским премьер-министром может стать основой для будущего двустороннего документа между странами, регулирующего отношения стран и основанного "на зеркальном подходе".
https://ria.ru/20240702/peskov-1956846797.html
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венгрия, украина, виктор орбан, владимир зеленский, в мире, киев
Венгрия, Украина, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, В мире, Киев
Венгрия хочет подписать двустороннее соглашение о сотрудничестве с Украиной

Орбан: Венгрия хочет подписать соглашение о сотрудничестве с Украиной

© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Киев заявил, что Венгрия хочет подписать соглашение с Украиной о сотрудничестве подобное тем, которые действуют с другими соседними странами. Его слова приводит украинское издание "Страна".
"Мы хотим наладить отношения между нашими странами, мы хотим подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной, подобное тем соглашениям, которые у нас действуют с другими соседями Венгрии", - сказал он.
Он отметил, что для того, чтобы улучшить отношения между Украиной и Венгрией, нужно разрешить много двусторонних проблем, передает агентство Рейтер.
Владимир Зеленский при этом на переговорах с Орбаном заявил, что диалог с венгерским премьер-министром может стать основой для будущего двустороннего документа между странами, регулирующего отношения стран и основанного "на зеркальном подходе".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
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ВенгрияУкраинаВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийВ миреКиев
 
 
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