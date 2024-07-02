https://ria.ru/20240702/slovakiya-1956944509.html
В Словакии завели уголовное дело из-за угроз лидеру оппозиционной партии
В Словакии завели уголовное дело из-за угроз лидеру оппозиционной партии - РИА Новости, 02.07.2024
В Словакии завели уголовное дело из-за угроз лидеру оппозиционной партии
Начато расследование по уголовному делу, связанному с угрозами в адрес лидера оппозиционной прозападной партии Progresivne Slovensko (Прогрессивная Словакия),... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T18:39
2024-07-02T18:39
2024-07-02T18:41
в мире
словакия
роберт фицо
покушение на премьер-министра словакии фицо
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БРАТИСЛАВА, 2 июл - РИА Новости. Начато расследование по уголовному делу, связанному с угрозами в адрес лидера оппозиционной прозападной партии Progresivne Slovensko (Прогрессивная Словакия), вице-спикера словацкого парламента Михала Шимечки, сообщил портал Aktuality. В середине мая после покушения на премьер-министра страны Роберта Фицо Шимечка сообщил, что он тоже стал получать угрозы, но не только в свой адрес, но и в адрес своей маленькой дочери и гражданской жены. "Следователь Национального агентства по борьбе с преступностью начал уголовное преследование за преступление, связанное с опасными угрозами", - говорится в сообщении портала. В конце июня депутаты парламента Словакии одобрили поправки, которые предусматривают введение пожизненной охраны для бывших премьеров и спикеров парламента, а также ряд других мер для усиления безопасности госслужащих и политических деятелей после покушения на главу кабмина страны Фицо. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. Фицо в конце мая был выписан из больницы домой для дальнейшего восстановления. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но сейчас следователи проверяют, были ли у нападавшего сообщники. Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.
https://ria.ru/20240516/slovakiya-1946500581.html
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в мире, словакия, роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Словакия, Роберт Фицо, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
В Словакии завели уголовное дело из-за угроз лидеру оппозиционной партии
Aktuality: в Словакии возбудили дело из-за угроз вице-спикеру парламента
БРАТИСЛАВА, 2 июл - РИА Новости. Начато расследование по уголовному делу, связанному с угрозами в адрес лидера оппозиционной прозападной партии Progresivne Slovensko (Прогрессивная Словакия), вице-спикера словацкого парламента Михала Шимечки, сообщил портал Aktuality.
В середине мая после покушения на премьер-министра страны Роберта Фицо
Шимечка сообщил, что он тоже стал получать угрозы, но не только в свой адрес, но и в адрес своей маленькой дочери и гражданской жены.
"Следователь Национального агентства по борьбе с преступностью начал уголовное преследование за преступление, связанное с опасными угрозами", - говорится в сообщении портала.
В конце июня депутаты парламента Словакии одобрили поправки, которые предусматривают введение пожизненной охраны для бывших премьеров и спикеров парламента, а также ряд других мер для усиления безопасности госслужащих и политических деятелей после покушения на главу кабмина страны Фицо.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине
и ее членства в НАТО
, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. Фицо в конце мая был выписан из больницы домой для дальнейшего восстановления. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но сейчас следователи проверяют, были ли у нападавшего сообщники.
Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.