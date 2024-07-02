https://ria.ru/20240702/shulginov-1956951819.html
ЕР поддержала кандидатуру Шульгинова на довыборах в Госдуму от Хакасии
ЕР поддержала кандидатуру Шульгинова на довыборах в Госдуму от Хакасии - РИА Новости, 02.07.2024
ЕР поддержала кандидатуру Шульгинова на довыборах в Госдуму от Хакасии
Генеральный совет "Единой России" на заседании во вторник поддержал кандидатуру беспартийного экс-министра энергетики Шульгинова на довыборах в Госдуму от... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T19:23
2024-07-02T19:23
2024-07-02T19:23
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Генеральный совет "Единой России" на заседании во вторник поддержал кандидатуру беспартийного экс-министра энергетики Шульгинова на довыборах в Госдуму от Хакасии, передает корреспондент РИА Новости. "После консультаций с хакасским региональным отделением партии, с правительством республики было принято решение о выдвижении кандидатуры Шульгинова Николая Григорьевича. Это консолидированная позиция, которая учитывает интересы как региона, так и партии… Предлагаем поддержать его кандидатуру на дополнительных выборах по хакасскому одномандатному избирательному округу", - сказал врио секретаря генсовета "Единой России", полпред президента в УрФО Владимир Якушев на заседании генсовета партии. Решением генсовета ЕР кандидатура Шульгинова была поддержана. "Решение принимается. Николай Григорьевич, успехов желаем", - поздравил Шульгинова зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
https://ria.ru/20240629/vybory-1956299579.html
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политика, россия, владимир якушев, дмитрий медведев, единая россия, госдума рф
Политика, Россия, Владимир Якушев, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Госдума РФ
ЕР поддержала кандидатуру Шульгинова на довыборах в Госдуму от Хакасии
Генсовет ЕР поддержал кандидатуру Шульгинова на довыборах в ГД от Хакасии