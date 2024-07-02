Рейтинг@Mail.ru
ЕР поддержала кандидатуру Шульгинова на довыборах в Госдуму от Хакасии - РИА Новости, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:23 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/shulginov-1956951819.html
ЕР поддержала кандидатуру Шульгинова на довыборах в Госдуму от Хакасии
ЕР поддержала кандидатуру Шульгинова на довыборах в Госдуму от Хакасии - РИА Новости, 02.07.2024
ЕР поддержала кандидатуру Шульгинова на довыборах в Госдуму от Хакасии
Генеральный совет "Единой России" на заседании во вторник поддержал кандидатуру беспартийного экс-министра энергетики Шульгинова на довыборах в Госдуму от... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T19:23
2024-07-02T19:23
политика
россия
владимир якушев
дмитрий медведев
единая россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907415247_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_303109c97c6d3ec145778212efcfc4b7.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Генеральный совет "Единой России" на заседании во вторник поддержал кандидатуру беспартийного экс-министра энергетики Шульгинова на довыборах в Госдуму от Хакасии, передает корреспондент РИА Новости. "После консультаций с хакасским региональным отделением партии, с правительством республики было принято решение о выдвижении кандидатуры Шульгинова Николая Григорьевича. Это консолидированная позиция, которая учитывает интересы как региона, так и партии… Предлагаем поддержать его кандидатуру на дополнительных выборах по хакасскому одномандатному избирательному округу", - сказал врио секретаря генсовета "Единой России", полпред президента в УрФО Владимир Якушев на заседании генсовета партии. Решением генсовета ЕР кандидатура Шульгинова была поддержана. "Решение принимается. Николай Григорьевич, успехов желаем", - поздравил Шульгинова зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
https://ria.ru/20240629/vybory-1956299579.html
https://ria.ru/20240615/medvedev-1953132954.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907415247_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_c1dc30f49bdc08c8d3fd6d4f72cca0cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир якушев, дмитрий медведев, единая россия, госдума рф
Политика, Россия, Владимир Якушев, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Госдума РФ
ЕР поддержала кандидатуру Шульгинова на довыборах в Госдуму от Хакасии

Генсовет ЕР поддержал кандидатуру Шульгинова на довыборах в ГД от Хакасии

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкНиколай Шульгинов
Николай Шульгинов
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Николай Шульгинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Генеральный совет "Единой России" на заседании во вторник поддержал кандидатуру беспартийного экс-министра энергетики Шульгинова на довыборах в Госдуму от Хакасии, передает корреспондент РИА Новости.
"После консультаций с хакасским региональным отделением партии, с правительством республики было принято решение о выдвижении кандидатуры Шульгинова Николая Григорьевича. Это консолидированная позиция, которая учитывает интересы как региона, так и партии… Предлагаем поддержать его кандидатуру на дополнительных выборах по хакасскому одномандатному избирательному округу", - сказал врио секретаря генсовета "Единой России", полпред президента в УрФО Владимир Якушев на заседании генсовета партии.
Алексей Смирнов - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
ЕР выдвинула Смирнова кандидатам на выборах главы Курской области
29 июня, 12:05
Решением генсовета ЕР кандидатура Шульгинова была поддержана.
"Решение принимается. Николай Григорьевич, успехов желаем", - поздравил Шульгинова зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Медведев рассказал о решении по кандидатуре врио секретаря генсовета ЕР
15 июня, 16:51
 
ПолитикаРоссияВладимир ЯкушевДмитрий МедведевЕдиная РоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала