https://ria.ru/20240702/sevastopol-1956887411.html
В Москве из больницы выписали двух пострадавших при обстреле Севастополя
В Москве из больницы выписали двух пострадавших при обстреле Севастополя - РИА Новости, 02.07.2024
В Москве из больницы выписали двух пострадавших при обстреле Севастополя
Двоих пострадавших при обстреле в Севастополе, которые лечатся в клиниках Москвы, выписывают, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T15:27
2024-07-02T15:27
2024-07-02T15:27
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анастасия ракова
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Двоих пострадавших при обстреле в Севастополе, которые лечатся в клиниках Москвы, выписывают, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Больницы Москвы приняли 14 пострадавших при обстреле Севастополя. Из них сегодня мы двух уже выписываем - это и мама, и дочка. Их лечение закончено. Положительная динамика. Они могут вернуться к нормальной жизни", - сказала Ракова. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети.
https://ria.ru/20240702/sevastopol-1956828383.html
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севастополь, москва, анастасия ракова , обстрел севастополя ракетами atacms, происшествия
Севастополь, Москва, Анастасия Ракова , Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Происшествия
В Москве из больницы выписали двух пострадавших при обстреле Севастополя
Ракова: 2 пострадавших при обстреле Севастополя выписывают из московских больниц
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Двоих пострадавших при обстреле в Севастополе, которые лечатся в клиниках Москвы, выписывают, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Больницы Москвы приняли 14 пострадавших при обстреле Севастополя. Из них сегодня мы двух уже выписываем - это и мама, и дочка. Их лечение закончено. Положительная динамика. Они могут вернуться к нормальной жизни", - сказала Ракова.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети.