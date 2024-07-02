https://ria.ru/20240702/sevastopol-1956867376.html
Жителей Севастополя предупредили о громких звуках в городе
Жителей Севастополя предупредили о громких звуках в городе - РИА Новости, 02.07.2024
Жителей Севастополя предупредили о громких звуках в городе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил о громких звуках в городе из-за планового уничтожения взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T14:32
2024-07-02T14:32
2024-07-02T14:32
севастополь
михаил развожаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил о громких звуках в городе из-за планового уничтожения взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, об этом он написал в своем Telegram-канале. "Не волнуйтесь, услышав громкие звуки. Ожидается плановое уничтожение взрывоопасных предметов времен ВОВ в районе бухты Голубая", - написал Развожаев.По его словам, на данный момент водолазы и пиротехники МЧС ведут подготовительные мероприятия. "Ориентировочно ликвидация произойдет в период до 16.00. Работы проводятся с соблюдением всех необходимых мер безопасности", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20240702/sevastopol-1956828383.html
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севастополь, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Севастополь, Михаил Развожаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Жителей Севастополя предупредили о громких звуках в городе
Развожаев: ожидается плановое уничтожение взрывоопасных предметов времен ВОВ