https://ria.ru/20240702/sevastopol-1956867376.html

Жителей Севастополя предупредили о громких звуках в городе

Жителей Севастополя предупредили о громких звуках в городе - РИА Новости, 02.07.2024

Жителей Севастополя предупредили о громких звуках в городе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил о громких звуках в городе из-за планового уничтожения взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T14:32

2024-07-02T14:32

2024-07-02T14:32

севастополь

михаил развожаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил о громких звуках в городе из-за планового уничтожения взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, об этом он написал в своем Telegram-канале. "Не волнуйтесь, услышав громкие звуки. Ожидается плановое уничтожение взрывоопасных предметов времен ВОВ в районе бухты Голубая", - написал Развожаев.По его словам, на данный момент водолазы и пиротехники МЧС ведут подготовительные мероприятия. "Ориентировочно ликвидация произойдет в период до 16.00. Работы проводятся с соблюдением всех необходимых мер безопасности", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20240702/sevastopol-1956828383.html

севастополь

россия

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севастополь, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия