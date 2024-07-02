Рейтинг@Mail.ru
Магазин туров Travelata подключил сервис "Этикетка" от билайн бизнес - РИА Новости, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/servis-1956672593.html
Магазин туров Travelata подключил сервис "Этикетка" от билайн бизнес
Магазин туров Travelata подключил сервис "Этикетка" от билайн бизнес - РИА Новости, 02.07.2024
Магазин туров Travelata подключил сервис "Этикетка" от билайн бизнес
ООО "Травелата" (Travelata) подключила сервис идентификации вызовов "Этикетка" (18+) от билайн бизнес, сообщает пресс-служба билайна. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T10:00
2024-07-02T10:00
билайн
вымпелком
технологии
мобильная связь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956671662_0:193:3072:1921_1920x0_80_0_0_c2a3c61ff4424dd0fab1620b6a2378c5.jpg
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. ООО "Травелата" (Travelata) подключила сервис идентификации вызовов "Этикетка" (18+) от билайн бизнес, сообщает пресс-служба билайна."С ростом количества мошеннических звонков бизнесу стало сложнее дозваниваться для клиентов, чтобы сообщить важную информацию. Абоненты все реже отвечают на вызовы с незнакомых номеров, а приложения-определители не всегда отображают корректную информацию и могут неверно идентифицировать вызов на основе отзывов. В то же время требования к клиентскому сервису, скорости и качеству коммуникации с пользователями продолжает расти", – говорится в сообщении.Чтобы путешественники могли быть уверены, что им звонят по поводу их поездки, и могли быстро и удобно согласовать детали своего запроса, интернет-магазин Travelata подключил сервис "Этикетка" на свой основной телефонный номер."Мы рады, что ведущие игроки индустрии путешествий наряду с лидерами ритейла, финансов и других отраслей проявляют большой интерес к "Этикетке" от билайн бизнес. Благодаря нашим совместным усилиям коммуникации становятся более прозрачными и безопасными для миллионов клиентов. Уверены, что брендированные звонки могут стать новым стандартом взаимодействия с клиентами", ― отметила директор по работе с малым и средним бизнесом ПАО "ВымпелКом" Галина Балукина, слова которой привели в пресс-службе.Там напомнили, что сервис "Этикетка" билайна работает на базе собственной технологии оператора и позволяет передавать вместе с вызывающим номером телефона дополнительную проверенную информацию, например, название компании или цель звонка. Доступность и способ отображения данных зависит от модели устройства абонента, технических возможностей сети, а также наличия договора между билайном и операторами сотовой связи."Нам важно оперативно связываться с туристами, чтобы обсудить детали их запросов или согласовать параметры тура во время бронирования или при внесении изменений. Ранее доля успешных дозвонов составляла 78%, и мы стремились ее повысить. Мы знали, что сервисы идентификации вызовов есть в других странах, например, в ОАЭ, поэтому заинтересовались, когда в октябре 2023 года "ВымпелКом" сообщил, что начал тестировать подобную услугу. И уже в начале 2024 года мы смогли подключить "Этикетку" с отображением для абонентов двух операторов "большой четверки", ― цитирует пресс-служба директора по продажам Travelata.ru Александра Лира.Реклама, ПАО "Вымпелком", erid: F7NfYUJCUneLsX8R1XCW
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956671662_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_19ebda5cea7b480c7e16da048fd056f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
билайн, вымпелком, технологии, мобильная связь
Билайн, ВымпелКом, Технологии, мобильная связь

Магазин туров Travelata подключил сервис "Этикетка" от билайн бизнес

© iStock.com / Petar ChernaevДевушка разговаривает по телефону
Девушка разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© iStock.com / Petar Chernaev
Девушка разговаривает по телефону
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. ООО "Травелата" (Travelata) подключила сервис идентификации вызовов "Этикетка" (18+) от билайн бизнес, сообщает пресс-служба билайна.
"С ростом количества мошеннических звонков бизнесу стало сложнее дозваниваться для клиентов, чтобы сообщить важную информацию. Абоненты все реже отвечают на вызовы с незнакомых номеров, а приложения-определители не всегда отображают корректную информацию и могут неверно идентифицировать вызов на основе отзывов. В то же время требования к клиентскому сервису, скорости и качеству коммуникации с пользователями продолжает расти", – говорится в сообщении.
Чтобы путешественники могли быть уверены, что им звонят по поводу их поездки, и могли быстро и удобно согласовать детали своего запроса, интернет-магазин Travelata подключил сервис "Этикетка" на свой основной телефонный номер.
"Мы рады, что ведущие игроки индустрии путешествий наряду с лидерами ритейла, финансов и других отраслей проявляют большой интерес к "Этикетке" от билайн бизнес. Благодаря нашим совместным усилиям коммуникации становятся более прозрачными и безопасными для миллионов клиентов. Уверены, что брендированные звонки могут стать новым стандартом взаимодействия с клиентами", ― отметила директор по работе с малым и средним бизнесом ПАО "ВымпелКом" Галина Балукина, слова которой привели в пресс-службе.
Там напомнили, что сервис "Этикетка" билайна работает на базе собственной технологии оператора и позволяет передавать вместе с вызывающим номером телефона дополнительную проверенную информацию, например, название компании или цель звонка. Доступность и способ отображения данных зависит от модели устройства абонента, технических возможностей сети, а также наличия договора между билайном и операторами сотовой связи.
"Нам важно оперативно связываться с туристами, чтобы обсудить детали их запросов или согласовать параметры тура во время бронирования или при внесении изменений. Ранее доля успешных дозвонов составляла 78%, и мы стремились ее повысить. Мы знали, что сервисы идентификации вызовов есть в других странах, например, в ОАЭ, поэтому заинтересовались, когда в октябре 2023 года "ВымпелКом" сообщил, что начал тестировать подобную услугу. И уже в начале 2024 года мы смогли подключить "Этикетку" с отображением для абонентов двух операторов "большой четверки", ― цитирует пресс-служба директора по продажам Travelata.ru Александра Лира.
Реклама, ПАО "Вымпелком", erid: F7NfYUJCUneLsX8R1XCW
 
БилайнВымпелКомТехнологиимобильная связь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала