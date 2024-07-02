https://ria.ru/20240702/servis-1956672593.html

Магазин туров Travelata подключил сервис "Этикетка" от билайн бизнес

Магазин туров Travelata подключил сервис "Этикетка" от билайн бизнес - РИА Новости, 02.07.2024

Магазин туров Travelata подключил сервис "Этикетка" от билайн бизнес

ООО "Травелата" (Travelata) подключила сервис идентификации вызовов "Этикетка" (18+) от билайн бизнес, сообщает пресс-служба билайна. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T10:00

2024-07-02T10:00

2024-07-02T10:00

билайн

вымпелком

технологии

мобильная связь

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. ООО "Травелата" (Travelata) подключила сервис идентификации вызовов "Этикетка" (18+) от билайн бизнес, сообщает пресс-служба билайна."С ростом количества мошеннических звонков бизнесу стало сложнее дозваниваться для клиентов, чтобы сообщить важную информацию. Абоненты все реже отвечают на вызовы с незнакомых номеров, а приложения-определители не всегда отображают корректную информацию и могут неверно идентифицировать вызов на основе отзывов. В то же время требования к клиентскому сервису, скорости и качеству коммуникации с пользователями продолжает расти", – говорится в сообщении.Чтобы путешественники могли быть уверены, что им звонят по поводу их поездки, и могли быстро и удобно согласовать детали своего запроса, интернет-магазин Travelata подключил сервис "Этикетка" на свой основной телефонный номер."Мы рады, что ведущие игроки индустрии путешествий наряду с лидерами ритейла, финансов и других отраслей проявляют большой интерес к "Этикетке" от билайн бизнес. Благодаря нашим совместным усилиям коммуникации становятся более прозрачными и безопасными для миллионов клиентов. Уверены, что брендированные звонки могут стать новым стандартом взаимодействия с клиентами", ― отметила директор по работе с малым и средним бизнесом ПАО "ВымпелКом" Галина Балукина, слова которой привели в пресс-службе.Там напомнили, что сервис "Этикетка" билайна работает на базе собственной технологии оператора и позволяет передавать вместе с вызывающим номером телефона дополнительную проверенную информацию, например, название компании или цель звонка. Доступность и способ отображения данных зависит от модели устройства абонента, технических возможностей сети, а также наличия договора между билайном и операторами сотовой связи."Нам важно оперативно связываться с туристами, чтобы обсудить детали их запросов или согласовать параметры тура во время бронирования или при внесении изменений. Ранее доля успешных дозвонов составляла 78%, и мы стремились ее повысить. Мы знали, что сервисы идентификации вызовов есть в других странах, например, в ОАЭ, поэтому заинтересовались, когда в октябре 2023 года "ВымпелКом" сообщил, что начал тестировать подобную услугу. И уже в начале 2024 года мы смогли подключить "Этикетку" с отображением для абонентов двух операторов "большой четверки", ― цитирует пресс-служба директора по продажам Travelata.ru Александра Лира.Реклама, ПАО "Вымпелком", erid: F7NfYUJCUneLsX8R1XCW

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

билайн, вымпелком, технологии, мобильная связь