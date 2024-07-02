https://ria.ru/20240702/serbiya-1956955133.html

Сербия на пути в ЕС сохраняет дружбу с партнерами, заявил глава МИД

Сербия на пути в ЕС сохраняет дружбу с партнерами, заявил глава МИД - РИА Новости, 02.07.2024

Сербия на пути в ЕС сохраняет дружбу с партнерами, заявил глава МИД

Глава МИД Сербии Марко Джурич заявил в ходе встречи заместителю министра иностранных дел РФ Александру Грушко, что Сербия при стратегической определенности на... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T19:49

2024-07-02T19:49

2024-07-02T19:49

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БЕЛГРАД, 2 июл – РИА Новости. Глава МИД Сербии Марко Джурич заявил в ходе встречи заместителю министра иностранных дел РФ Александру Грушко, что Сербия при стратегической определенности на вступление в ЕС старается сохранять традиционные отношения с друзьями и партнерами в мире. Замглавы МИД РФ находится в Сербии с двухдневным рабочим визитом, во вторник он провел встречу с министром иностранных дел, бывшим послом Сербии в США, до того – директором Канцелярии по Косово и Метохии при сербском правительстве. "Министр Джурич констатировал, что между двумя нашими государствами и народами существует традиционная дружба и взаимопонимание, и что это отражается на внешнеполитической позиции Сербии, которая, хотя стратегически определена за полноправное членство в ЕС, старается сохранять и развивать связи с друзьями и партнерами во всем мире", - сообщил сербский МИД. Джурич также поблагодарил РФ за поддержку по вопросу Косово и Метохии и обсудил с Грушко политическую ситуацию и положение в сфере безопасности в регионе и "актуальные вызовы в мире". Президент Сербии Александр Вучич и замминистра иностранных дел РФ во вторник обсудили российско-сербские отношения и оценили их как очень хорошие. Вучич выразил благодарность России за поддержку, которую РФ оказывала Сербии по вопросу резолюции о Сребренице в ООН и особенно за поддержку территориальной целостности Сербии в соответствии с Уставом ООН. Вице-премьер Сербии Александр Вулин и замглавы МИД РФ накануне заявили о решимости развивать политическое, экономического и сотрудничество в сфере безопасности России и Сербии. Вулин также поблагодарил Россию за принципиальную поддержку территориальной целостности Сербии и соблюдению резолюции 1244 Совбеза ООН по ситуации в Косово и Метохии. Обсуждалось и совместное празднование 80-летия освобождения Белграда во Второй мировой войне и 80-летия Победы над фашизмом. В понедельник замглавы МИД РФ провел встречу за закрытыми дверями с министром внутренних дел, долгое время возглавлявшим сербский МИД, Ивицей Дачичем. Они обсудили интенсификацию сотрудничества официального Белграда и Москвы в сфере внутренних дел. Перед этим Грушко и министр без портфеля в правительстве Сербии Ненад Попович в понедельник возложили венки к мемориалу Освободителям Белграда, Вечному огню и Памятнику красноармейцу.

https://ria.ru/20240331/serbiya-1936853967.html

https://ria.ru/20240609/voyna-1951641191.html

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