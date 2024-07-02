Сербия на пути в ЕС сохраняет дружбу с партнерами, заявил глава МИД
Глава МИД Джурич: Сербия на пути в ЕС сохраняет дружбу с партнерами
© Фото : предоставлено Канцелярией по Косово и Метохии в правительстве СербииГлава МИД Сербии Марко Джурич
© Фото : предоставлено Канцелярией по Косово и Метохии в правительстве Сербии
Глава МИД Сербии Марко Джурич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 2 июл – РИА Новости. Глава МИД Сербии Марко Джурич заявил в ходе встречи заместителю министра иностранных дел РФ Александру Грушко, что Сербия при стратегической определенности на вступление в ЕС старается сохранять традиционные отношения с друзьями и партнерами в мире.
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"Министр Джурич констатировал, что между двумя нашими государствами и народами существует традиционная дружба и взаимопонимание, и что это отражается на внешнеполитической позиции Сербии, которая, хотя стратегически определена за полноправное членство в ЕС, старается сохранять и развивать связи с друзьями и партнерами во всем мире", - сообщил сербский МИД.
Джурич также поблагодарил РФ за поддержку по вопросу Косово и Метохии и обсудил с Грушко политическую ситуацию и положение в сфере безопасности в регионе и "актуальные вызовы в мире".
Президент Сербии Александр Вучич и замминистра иностранных дел РФ во вторник обсудили российско-сербские отношения и оценили их как очень хорошие. Вучич выразил благодарность России за поддержку, которую РФ оказывала Сербии по вопросу резолюции о Сребренице в ООН и особенно за поддержку территориальной целостности Сербии в соответствии с Уставом ООН.
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Вице-премьер Сербии Александр Вулин и замглавы МИД РФ накануне заявили о решимости развивать политическое, экономического и сотрудничество в сфере безопасности России и Сербии. Вулин также поблагодарил Россию за принципиальную поддержку территориальной целостности Сербии и соблюдению резолюции 1244 Совбеза ООН по ситуации в Косово и Метохии. Обсуждалось и совместное празднование 80-летия освобождения Белграда во Второй мировой войне и 80-летия Победы над фашизмом.
В понедельник замглавы МИД РФ провел встречу за закрытыми дверями с министром внутренних дел, долгое время возглавлявшим сербский МИД, Ивицей Дачичем. Они обсудили интенсификацию сотрудничества официального Белграда и Москвы в сфере внутренних дел.
Перед этим Грушко и министр без портфеля в правительстве Сербии Ненад Попович в понедельник возложили венки к мемориалу Освободителям Белграда, Вечному огню и Памятнику красноармейцу.