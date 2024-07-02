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Путин назначил Сергея Щербакова замдиректора ФСИН - РИА Новости, 02.07.2024
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15:30 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/scherbakov-1956888378.html
Путин назначил Сергея Щербакова замдиректора ФСИН
Путин назначил Сергея Щербакова замдиректора ФСИН - РИА Новости, 02.07.2024
Путин назначил Сергея Щербакова замдиректора ФСИН
Президент России Владимир Путин назначил Сергея Щербакова замдиректора ФСИН, соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T15:30
2024-07-02T15:30
россия
владимир путин
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
политика
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Сергея Щербакова замдиректора ФСИН, соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Щербакова Сергея Валерьевича заместителем директора Федеральной службы исполнения наказания", - говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания, 2 июля.
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россия, владимир путин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), политика
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Политика

Путин назначил Сергея Щербакова замдиректора ФСИН

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Сергея Щербакова замдиректора ФСИН, соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Щербакова Сергея Валерьевича заместителем директора Федеральной службы исполнения наказания", - говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания, 2 июля.
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