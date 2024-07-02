Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Грузии сообщило о гибели пилота при падении военного самолета - РИА Новости, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 02.07.2024 (обновлено: 14:10 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/samolet-1956860020.html
Минобороны Грузии сообщило о гибели пилота при падении военного самолета
Минобороны Грузии сообщило о гибели пилота при падении военного самолета - РИА Новости, 02.07.2024
Минобороны Грузии сообщило о гибели пилота при падении военного самолета
В Грузии во время плановых учений разбился самолет Су-25, пилот погиб, сообщает во вторник министерство обороны страны. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T14:00
2024-07-02T14:10
грузия
в мире
су-25
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913630532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bcd8875fb0d8dbc0d5c6b966a10ebec1.jpg
ТБИЛИСИ, 2 июл — РИА Новости. В Грузии во время плановых учений разбился самолет Су-25, пилот погиб, сообщает во вторник министерство обороны страны."Второго июля текущего года в ходе одного из плановых военных учений, в которых была задействована авиационная составляющая, один из летательных аппаратов, принадлежащих Силам обороны, потерпел катастрофу. В результате катастрофы Су-25 трагически погиб пилот авиационного командования Сил обороны Кахабер Зурабашвили", - говорится в заявлении минобороны.
https://ria.ru/20240701/pilot-1956675069.html
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913630532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_974f5f592d5dd36bb31d4a5e74718743.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
грузия, в мире, су-25
Грузия, В мире, Су-25
Минобороны Грузии сообщило о гибели пилота при падении военного самолета

МО Грузии сообщило о гибели пилота при падении Су-25

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкТбилиси
Тбилиси - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© Sputnik / Стрингер
Перейти в медиабанк
Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 2 июл — РИА Новости. В Грузии во время плановых учений разбился самолет Су-25, пилот погиб, сообщает во вторник министерство обороны страны.
"Второго июля текущего года в ходе одного из плановых военных учений, в которых была задействована авиационная составляющая, один из летательных аппаратов, принадлежащих Силам обороны, потерпел катастрофу. В результате катастрофы Су-25 трагически погиб пилот авиационного командования Сил обороны Кахабер Зурабашвили", - говорится в заявлении минобороны.
Истребитель Mirage 2000D
В Греции пилот Mirage 2000-5 катапультировался после посадки
Вчера, 16:38
 
ГрузияВ миреСу-25
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала