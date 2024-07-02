https://ria.ru/20240702/samolet-1956860020.html
Минобороны Грузии сообщило о гибели пилота при падении военного самолета
Минобороны Грузии сообщило о гибели пилота при падении военного самолета - РИА Новости, 02.07.2024
Минобороны Грузии сообщило о гибели пилота при падении военного самолета
В Грузии во время плановых учений разбился самолет Су-25, пилот погиб, сообщает во вторник министерство обороны страны. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T14:00
2024-07-02T14:00
2024-07-02T14:10
грузия
в мире
су-25
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ТБИЛИСИ, 2 июл — РИА Новости. В Грузии во время плановых учений разбился самолет Су-25, пилот погиб, сообщает во вторник министерство обороны страны."Второго июля текущего года в ходе одного из плановых военных учений, в которых была задействована авиационная составляющая, один из летательных аппаратов, принадлежащих Силам обороны, потерпел катастрофу. В результате катастрофы Су-25 трагически погиб пилот авиационного командования Сил обороны Кахабер Зурабашвили", - говорится в заявлении минобороны.
https://ria.ru/20240701/pilot-1956675069.html
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грузия, в мире, су-25
Минобороны Грузии сообщило о гибели пилота при падении военного самолета
МО Грузии сообщило о гибели пилота при падении Су-25
ТБИЛИСИ, 2 июл — РИА Новости. В Грузии во время плановых учений разбился самолет Су-25, пилот погиб, сообщает во вторник министерство обороны страны.
"Второго июля текущего года в ходе одного из плановых военных учений, в которых была задействована авиационная составляющая, один из летательных аппаратов, принадлежащих Силам обороны, потерпел катастрофу. В результате катастрофы Су-25 трагически погиб пилот авиационного командования Сил обороны Кахабер Зурабашвили", - говорится в заявлении минобороны.