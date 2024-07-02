https://ria.ru/20240702/rossiya-1956797786.html

Россия пошла на беспрецедентный шаг в отношении Британии, пишут СМИ

Россия пошла на беспрецедентный шаг в отношении Британии, пишут СМИ - РИА Новости, 02.07.2024

Россия пошла на беспрецедентный шаг в отношении Британии, пишут СМИ

Российские подводные лодки несколько раз за два года замечали у берегов Великобритании, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T10:08

2024-07-02T10:08

2024-07-02T10:10

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Российские подводные лодки несколько раз за два года замечали у берегов Великобритании, пишет Bloomberg со ссылкой на источники."С 2022 года российские ударные подводные лодки дважды проводили операции в районе Ирландского моря. Этот беспрецедентный шаг Кремля заставил британских военных принять меры для защиты британских и ирландских вод", — говорится в статье.Согласно данным Bloomberg, речь идет о подводных лодках класса Kilo, которые около полутора лет назад были первые замечены в акватории Ирландского моря. Второй случай, пишет издание, произошел совсем недавно, и масштабы перемещений подводных лодок выходили за рамки того, что ранее наблюдали британские военные.В статье отмечается, что США знали о перемещениях подлодок. Министерство обороны Великобритании от комментариев отказалось.Подводные лодки класса "Кило" — собирательное обозначение, принятое в НАТО для двух проектов российских подводных лодок: 877 "Палтус" и 636 "Варшавянка".

https://ria.ru/20240613/ssha-1952600269.html

https://ria.ru/20240613/korabli-1952547790.html

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в мире, великобритания, россия, сша, нато