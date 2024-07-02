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Около 3,4 миллиона россиян привились от клещевого энцефалита - РИА Новости, 02.07.2024
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10:06 02.07.2024
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Около 3,4 миллиона россиян привились от клещевого энцефалита
Около 3,4 миллиона россиян привились от клещевого энцефалита - РИА Новости, 02.07.2024
Около 3,4 миллиона россиян привились от клещевого энцефалита
Более 319 тысяч человек в России обратились к медикам из-за укусов клещей в этом году, прививки от клещевого энцефалита сделали 3,4 миллиона граждан, сообщает... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T10:06
2024-07-02T10:06
здоровье - общество
россия
новосибирская область
пермский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Более 319 тысяч человек в России обратились к медикам из-за укусов клещей в этом году, прививки от клещевого энцефалита сделали 3,4 миллиона граждан, сообщает Роспотребнадзор. "К настоящему моменту в медицинские организации в связи с уксусами клещей обратились более 319 тысяч граждан. Обращаемость от укусов клещей не превышает среднемноголетние значения", - говорится в Telegram-канале ведомства. Наибольшее количество обратившихся отмечено в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Иркутской, Томской, Новосибирской областях, Пермском крае, Красноярском крае и Республике Удмуртия. Прививки от клещевого вирусного энцефалита в России сделали 3,4 миллиона человек, уточнили в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20240429/klesch-1943074340.html
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здоровье - общество, россия, новосибирская область, пермский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Россия, Новосибирская область, Пермский край, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Около 3,4 миллиона россиян привились от клещевого энцефалита

Роспотребнадзор: 3,4 миллиона россиян привились от клещевого энцефалита

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкИсследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Более 319 тысяч человек в России обратились к медикам из-за укусов клещей в этом году, прививки от клещевого энцефалита сделали 3,4 миллиона граждан, сообщает Роспотребнадзор.
"К настоящему моменту в медицинские организации в связи с уксусами клещей обратились более 319 тысяч граждан. Обращаемость от укусов клещей не превышает среднемноголетние значения", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Наибольшее количество обратившихся отмечено в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Иркутской, Томской, Новосибирской областях, Пермском крае, Красноярском крае и Республике Удмуртия.
Прививки от клещевого вирусного энцефалита в России сделали 3,4 миллиона человек, уточнили в Роспотребнадзоре.
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма в лаборатории Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
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Здоровье - ОбществоРоссияНовосибирская областьПермский крайФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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