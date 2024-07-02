https://ria.ru/20240702/rospotrebnadzor-1956797159.html

Около 3,4 миллиона россиян привились от клещевого энцефалита

Около 3,4 миллиона россиян привились от клещевого энцефалита - РИА Новости, 02.07.2024

Около 3,4 миллиона россиян привились от клещевого энцефалита

Более 319 тысяч человек в России обратились к медикам из-за укусов клещей в этом году, прививки от клещевого энцефалита сделали 3,4 миллиона граждан, сообщает... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T10:06

2024-07-02T10:06

2024-07-02T10:06

здоровье - общество

россия

новосибирская область

пермский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Более 319 тысяч человек в России обратились к медикам из-за укусов клещей в этом году, прививки от клещевого энцефалита сделали 3,4 миллиона граждан, сообщает Роспотребнадзор. "К настоящему моменту в медицинские организации в связи с уксусами клещей обратились более 319 тысяч граждан. Обращаемость от укусов клещей не превышает среднемноголетние значения", - говорится в Telegram-канале ведомства. Наибольшее количество обратившихся отмечено в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Иркутской, Томской, Новосибирской областях, Пермском крае, Красноярском крае и Республике Удмуртия. Прививки от клещевого вирусного энцефалита в России сделали 3,4 миллиона человек, уточнили в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20240429/klesch-1943074340.html

россия

новосибирская область

пермский край

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здоровье - общество, россия, новосибирская область, пермский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)