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Около 3,4 миллиона россиян привились от клещевого энцефалита
Около 3,4 миллиона россиян привились от клещевого энцефалита - РИА Новости, 02.07.2024
Около 3,4 миллиона россиян привились от клещевого энцефалита
Более 319 тысяч человек в России обратились к медикам из-за укусов клещей в этом году, прививки от клещевого энцефалита сделали 3,4 миллиона граждан, сообщает... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T10:06
2024-07-02T10:06
2024-07-02T10:06
здоровье - общество
россия
новосибирская область
пермский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Более 319 тысяч человек в России обратились к медикам из-за укусов клещей в этом году, прививки от клещевого энцефалита сделали 3,4 миллиона граждан, сообщает Роспотребнадзор. "К настоящему моменту в медицинские организации в связи с уксусами клещей обратились более 319 тысяч граждан. Обращаемость от укусов клещей не превышает среднемноголетние значения", - говорится в Telegram-канале ведомства. Наибольшее количество обратившихся отмечено в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Иркутской, Томской, Новосибирской областях, Пермском крае, Красноярском крае и Республике Удмуртия. Прививки от клещевого вирусного энцефалита в России сделали 3,4 миллиона человек, уточнили в Роспотребнадзоре.
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здоровье - общество, россия, новосибирская область, пермский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Россия, Новосибирская область, Пермский край, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Около 3,4 миллиона россиян привились от клещевого энцефалита
Роспотребнадзор: 3,4 миллиона россиян привились от клещевого энцефалита