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В Росавиации обсуждают повышение сборов за аэронавигацию
В Росавиации обсуждают повышение сборов за аэронавигацию - РИА Новости, 02.07.2024
В Росавиации обсуждают повышение сборов за аэронавигацию
Повышение сборов за аэронавигацию в РФ еще обсуждается, пока предполагается рост на 150 рублей за тонну взлетной массы на каждые 100 километров, сообщил... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T12:28
2024-07-02T12:28
2024-07-02T12:28
экономика
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
сборы
авиакомпании
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Повышение сборов за аэронавигацию в РФ еще обсуждается, пока предполагается рост на 150 рублей за тонну взлетной массы на каждые 100 километров, сообщил журналистам представитель Росавиации. Ставка аэронавигационных сборов с авиакомпаний РФ может быть увеличена для финансирования фонда капитального ремонта аэродромов, заявил накануне глава Росавиации Дмитрий Ядров. Как уточняли в пресс-службе ведомства, в среднем рост ставки сборов составит 150 рублей за тонну максимальной взлетной массы на 100 км. Предполагается, что это может произойти уже с августа. "При этом конкретные параметры увеличения сборов еще обсуждаются. Пока предполагается, что в среднем сбор за аэронавигацию для российских авиакомпаний вырастет на 150 рублей", - уточнил представитель ведомства.
https://ria.ru/20240207/aeroport-1925832612.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), сборы, авиакомпании
Экономика, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Сборы, авиакомпании
В Росавиации обсуждают повышение сборов за аэронавигацию
Росавиация: сборы за аэронавигацию в России могут вырасти на 150 рублей