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В Росавиации обсуждают повышение сборов за аэронавигацию - РИА Новости, 02.07.2024
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12:28 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/rosaviatsiya-1956834759.html
В Росавиации обсуждают повышение сборов за аэронавигацию
В Росавиации обсуждают повышение сборов за аэронавигацию - РИА Новости, 02.07.2024
В Росавиации обсуждают повышение сборов за аэронавигацию
Повышение сборов за аэронавигацию в РФ еще обсуждается, пока предполагается рост на 150 рублей за тонну взлетной массы на каждые 100 километров, сообщил... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T12:28
2024-07-02T12:28
экономика
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
сборы
авиакомпании
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Повышение сборов за аэронавигацию в РФ еще обсуждается, пока предполагается рост на 150 рублей за тонну взлетной массы на каждые 100 километров, сообщил журналистам представитель Росавиации. Ставка аэронавигационных сборов с авиакомпаний РФ может быть увеличена для финансирования фонда капитального ремонта аэродромов, заявил накануне глава Росавиации Дмитрий Ядров. Как уточняли в пресс-службе ведомства, в среднем рост ставки сборов составит 150 рублей за тонну максимальной взлетной массы на 100 км. Предполагается, что это может произойти уже с августа. "При этом конкретные параметры увеличения сборов еще обсуждаются. Пока предполагается, что в среднем сбор за аэронавигацию для российских авиакомпаний вырастет на 150 рублей", - уточнил представитель ведомства.
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экономика, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), сборы, авиакомпании
Экономика, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Сборы, авиакомпании
В Росавиации обсуждают повышение сборов за аэронавигацию

Росавиация: сборы за аэронавигацию в России могут вырасти на 150 рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет во время взлета
Самолет во время взлета - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Самолет во время взлета
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Повышение сборов за аэронавигацию в РФ еще обсуждается, пока предполагается рост на 150 рублей за тонну взлетной массы на каждые 100 километров, сообщил журналистам представитель Росавиации.
Ставка аэронавигационных сборов с авиакомпаний РФ может быть увеличена для финансирования фонда капитального ремонта аэродромов, заявил накануне глава Росавиации Дмитрий Ядров. Как уточняли в пресс-службе ведомства, в среднем рост ставки сборов составит 150 рублей за тонну максимальной взлетной массы на 100 км. Предполагается, что это может произойти уже с августа.
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"При этом конкретные параметры увеличения сборов еще обсуждаются. Пока предполагается, что в среднем сбор за аэронавигацию для российских авиакомпаний вырастет на 150 рублей", - уточнил представитель ведомства.
 
ЭкономикаРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Сборыавиакомпании
 
 
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