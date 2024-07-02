https://ria.ru/20240702/rosaviatsiya-1956834759.html

В Росавиации обсуждают повышение сборов за аэронавигацию

В Росавиации обсуждают повышение сборов за аэронавигацию - РИА Новости, 02.07.2024

В Росавиации обсуждают повышение сборов за аэронавигацию

Повышение сборов за аэронавигацию в РФ еще обсуждается, пока предполагается рост на 150 рублей за тонну взлетной массы на каждые 100 километров, сообщил... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T12:28

2024-07-02T12:28

2024-07-02T12:28

экономика

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

сборы

авиакомпании

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Повышение сборов за аэронавигацию в РФ еще обсуждается, пока предполагается рост на 150 рублей за тонну взлетной массы на каждые 100 километров, сообщил журналистам представитель Росавиации. Ставка аэронавигационных сборов с авиакомпаний РФ может быть увеличена для финансирования фонда капитального ремонта аэродромов, заявил накануне глава Росавиации Дмитрий Ядров. Как уточняли в пресс-службе ведомства, в среднем рост ставки сборов составит 150 рублей за тонну максимальной взлетной массы на 100 км. Предполагается, что это может произойти уже с августа. "При этом конкретные параметры увеличения сборов еще обсуждаются. Пока предполагается, что в среднем сбор за аэронавигацию для российских авиакомпаний вырастет на 150 рублей", - уточнил представитель ведомства.

https://ria.ru/20240207/aeroport-1925832612.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), сборы, авиакомпании