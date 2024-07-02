https://ria.ru/20240702/reyting-1956807439.html
Тамбовская область – лидер рейтинга контрольных и надзорных органов в ЦФО
Тамбовская область – лидер рейтинга контрольных и надзорных органов в ЦФО - РИА Новости, 02.07.2024
Тамбовская область – лидер рейтинга контрольных и надзорных органов в ЦФО
Тамбовская область заняла первое место в рейтинге российских регионов по контрольно-надзорной деятельности среди регионов Центрального федерального округа... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T11:05
2024-07-02T11:05
2024-07-02T11:05
тамбовская область
максим егоров
россия
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Тамбовская область заняла первое место в рейтинге российских регионов по контрольно-надзорной деятельности среди регионов Центрального федерального округа (ЦФО), составленном министерством экономического развития России, сообщает пресс-служба облправительства. Рейтинг сформирован впервые и представлен в сводном докладе правительству РФ о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле в России в 2023 году. Субъекты оценивались по более чем 10 показателям. В частности, проанализировалось качество профилактической работы, количество проведенных проверок, время на их проведение и период принятия решений, а также открытость контрольных органов. Тамбовская область достигла высоких результатов в 2023 году благодаря совместной работе исполнительных органов власти и органов местного самоуправления. В прошлом году 13 исполнительных органов осуществляли 29 видов регионального и шесть видов федерального государственного контроля (надзора), а 271 орган местного самоуправления осуществляло до пяти видов муниципального контроля. В этом году в результате муниципальной реформы муниципальный контроль ведут 30 органов местного самоуправления, отметили в пресс-службе. Там напомнили, что в 2023 году органами контроля проведено около 700 проверок, что более чем в четыре раза меньше, чем в 2019 году. Федеральный закон о государственном контроле вступил в силу в 2020 году. Он регулирует работу контролеров, в основе которой лежат не наказания для нарушителей, а проведенная профилактическая, консультационная работа, в результате которой предотвращен ущерб охраняемым законом ценностям. Некоторые виды контроля проводятся в цифровом формате. Задачами текущего года для региональных и муниципальных контролеров станут вопросы дальнейшей организации профилактических мероприятий, риск-ориентированного подхода и цифровизации контрольной (надзорной) деятельности, говорится в сообщении. "Будем совершенствовать взаимодействие органов исполнительной власти и местного самоуправления для создания более благоприятного бизнес-климата в нашем регионе", – цитирует пресс-служба слова губернатора Тамбовской области Максима Егорова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим егоров, россия
Тамбовская область, Максим Егоров, Россия
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Тамбовская область заняла первое место в рейтинге российских регионов по контрольно-надзорной деятельности среди регионов Центрального федерального округа (ЦФО), составленном министерством экономического развития России, сообщает пресс-служба облправительства.
Рейтинг сформирован впервые и представлен в сводном докладе правительству РФ о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле в России в 2023 году.
Субъекты оценивались по более чем 10 показателям. В частности, проанализировалось качество профилактической работы, количество проведенных проверок, время на их проведение и период принятия решений, а также открытость контрольных органов.
Тамбовская область достигла высоких результатов в 2023 году благодаря совместной работе исполнительных органов власти и органов местного самоуправления. В прошлом году 13 исполнительных органов осуществляли 29 видов регионального и шесть видов федерального государственного контроля (надзора), а 271 орган местного самоуправления осуществляло до пяти видов муниципального контроля. В этом году в результате муниципальной реформы муниципальный контроль ведут 30 органов местного самоуправления, отметили в пресс-службе.
Там напомнили, что в 2023 году органами контроля проведено около 700 проверок, что более чем в четыре раза меньше, чем в 2019 году.
Федеральный закон о государственном контроле вступил в силу в 2020 году. Он регулирует работу контролеров, в основе которой лежат не наказания для нарушителей, а проведенная профилактическая, консультационная работа, в результате которой предотвращен ущерб охраняемым законом ценностям. Некоторые виды контроля проводятся в цифровом формате.
Задачами текущего года для региональных и муниципальных контролеров станут вопросы дальнейшей организации профилактических мероприятий, риск-ориентированного подхода и цифровизации контрольной (надзорной) деятельности, говорится в сообщении.
"Будем совершенствовать взаимодействие органов исполнительной власти и местного самоуправления для создания более благоприятного бизнес-климата в нашем регионе", – цитирует пресс-служба слова губернатора Тамбовской области Максима Егорова
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