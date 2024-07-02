https://ria.ru/20240702/reyting-1956807439.html

Тамбовская область – лидер рейтинга контрольных и надзорных органов в ЦФО

Тамбовская область – лидер рейтинга контрольных и надзорных органов в ЦФО - РИА Новости, 02.07.2024

Тамбовская область – лидер рейтинга контрольных и надзорных органов в ЦФО

Тамбовская область заняла первое место в рейтинге российских регионов по контрольно-надзорной деятельности среди регионов Центрального федерального округа... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T11:05

2024-07-02T11:05

2024-07-02T11:05

тамбовская область

максим егоров

россия

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Тамбовская область заняла первое место в рейтинге российских регионов по контрольно-надзорной деятельности среди регионов Центрального федерального округа (ЦФО), составленном министерством экономического развития России, сообщает пресс-служба облправительства. Рейтинг сформирован впервые и представлен в сводном докладе правительству РФ о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле в России в 2023 году. Субъекты оценивались по более чем 10 показателям. В частности, проанализировалось качество профилактической работы, количество проведенных проверок, время на их проведение и период принятия решений, а также открытость контрольных органов. Тамбовская область достигла высоких результатов в 2023 году благодаря совместной работе исполнительных органов власти и органов местного самоуправления. В прошлом году 13 исполнительных органов осуществляли 29 видов регионального и шесть видов федерального государственного контроля (надзора), а 271 орган местного самоуправления осуществляло до пяти видов муниципального контроля. В этом году в результате муниципальной реформы муниципальный контроль ведут 30 органов местного самоуправления, отметили в пресс-службе. Там напомнили, что в 2023 году органами контроля проведено около 700 проверок, что более чем в четыре раза меньше, чем в 2019 году. Федеральный закон о государственном контроле вступил в силу в 2020 году. Он регулирует работу контролеров, в основе которой лежат не наказания для нарушителей, а проведенная профилактическая, консультационная работа, в результате которой предотвращен ущерб охраняемым законом ценностям. Некоторые виды контроля проводятся в цифровом формате. Задачами текущего года для региональных и муниципальных контролеров станут вопросы дальнейшей организации профилактических мероприятий, риск-ориентированного подхода и цифровизации контрольной (надзорной) деятельности, говорится в сообщении. "Будем совершенствовать взаимодействие органов исполнительной власти и местного самоуправления для создания более благоприятного бизнес-климата в нашем регионе", – цитирует пресс-служба слова губернатора Тамбовской области Максима Егорова.

https://ria.ru/20240613/investitsii-1952710384.html

https://ria.ru/20240607/produktsiya-1951494218.html

https://ria.ru/20240604/investitsii-1950372477.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

максим егоров, россия