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Ракова рассказала о состоянии лечащихся в Москве жертв удара в Севастополе - РИА Новости, 02.07.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:35 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/rakova-1956889764.html
Ракова рассказала о состоянии лечащихся в Москве жертв удара в Севастополе
Ракова рассказала о состоянии лечащихся в Москве жертв удара в Севастополе - РИА Новости, 02.07.2024
Ракова рассказала о состоянии лечащихся в Москве жертв удара в Севастополе
Состояние 12 пострадавших при обстреле в Севастополе, лечащихся в Москве, оценивается как средней тяжести, видна положительная динамика, сообщила журналистам... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T15:35
2024-07-02T15:35
москва сегодня: мегаполис для жизни
здоровье - общество
севастополь
москва
анастасия ракова
обстрел севастополя ракетами atacms
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Состояние 12 пострадавших при обстреле в Севастополе, лечащихся в Москве, оценивается как средней тяжести, видна положительная динамика, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "На сегодняшний день в наших больницах остаются 12 пациентов, это пять детей и семь взрослых. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Они продолжают лечение в наших ведущих клиниках, к их лечению привлечены лучшие специалисты. Их в обязательным порядке курируют главные внештатные специалисты города Москвы. Мы на сегодняшний день видим положительную динамику. Их жизни ничего не угрожает. Все они находятся в профильном отделении, и в реанимации на сегодняшний день никто лечение не продолжает", - рассказала Ракова. Ранее заммэра Ракова сообщила, что в ведущие больницы Москвы из Севастополя поступили на лечение 14 пациентов, в том числе шесть детей. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети.
https://ria.ru/20240702/sevastopol-1956887411.html
https://ria.ru/20240701/sevastopol-1956564417.html
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здоровье - общество, севастополь, москва, анастасия ракова , обстрел севастополя ракетами atacms, вооруженные силы украины
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Здоровье - Общество, Севастополь, Москва, Анастасия Ракова , Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Вооруженные силы Украины
Ракова рассказала о состоянии лечащихся в Москве жертв удара в Севастополе

У лечащихся в Москве пострадавших из Севастополя видна положительная динамика

© АГН "Москва" / Сергей КиселевАнастасия Ракова
Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Анастасия Ракова. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Состояние 12 пострадавших при обстреле в Севастополе, лечащихся в Москве, оценивается как средней тяжести, видна положительная динамика, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"На сегодняшний день в наших больницах остаются 12 пациентов, это пять детей и семь взрослых. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Они продолжают лечение в наших ведущих клиниках, к их лечению привлечены лучшие специалисты. Их в обязательным порядке курируют главные внештатные специалисты города Москвы. Мы на сегодняшний день видим положительную динамику. Их жизни ничего не угрожает. Все они находятся в профильном отделении, и в реанимации на сегодняшний день никто лечение не продолжает", - рассказала Ракова.
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Ранее заммэра Ракова сообщила, что в ведущие больницы Москвы из Севастополя поступили на лечение 14 пациентов, в том числе шесть детей.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниЗдоровье - ОбществоСевастопольМоскваАнастасия РаковаОбстрел Севастополя ракетами ATACMSВооруженные силы Украины
 
 
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