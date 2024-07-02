https://ria.ru/20240702/rakova-1956889764.html

Ракова рассказала о состоянии лечащихся в Москве жертв удара в Севастополе

Ракова рассказала о состоянии лечащихся в Москве жертв удара в Севастополе - РИА Новости, 02.07.2024

Ракова рассказала о состоянии лечащихся в Москве жертв удара в Севастополе

Состояние 12 пострадавших при обстреле в Севастополе, лечащихся в Москве, оценивается как средней тяжести, видна положительная динамика, сообщила журналистам... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T15:35

2024-07-02T15:35

2024-07-02T15:35

москва сегодня: мегаполис для жизни

здоровье - общество

севастополь

москва

анастасия ракова

обстрел севастополя ракетами atacms

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571313440_0:250:3001:1938_1920x0_80_0_0_71f8e295790631a848ed77547e1e22fa.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Состояние 12 пострадавших при обстреле в Севастополе, лечащихся в Москве, оценивается как средней тяжести, видна положительная динамика, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "На сегодняшний день в наших больницах остаются 12 пациентов, это пять детей и семь взрослых. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Они продолжают лечение в наших ведущих клиниках, к их лечению привлечены лучшие специалисты. Их в обязательным порядке курируют главные внештатные специалисты города Москвы. Мы на сегодняшний день видим положительную динамику. Их жизни ничего не угрожает. Все они находятся в профильном отделении, и в реанимации на сегодняшний день никто лечение не продолжает", - рассказала Ракова. Ранее заммэра Ракова сообщила, что в ведущие больницы Москвы из Севастополя поступили на лечение 14 пациентов, в том числе шесть детей. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети.

https://ria.ru/20240702/sevastopol-1956887411.html

https://ria.ru/20240701/sevastopol-1956564417.html

севастополь

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, севастополь, москва, анастасия ракова , обстрел севастополя ракетами atacms, вооруженные силы украины