https://ria.ru/20240702/putin-1956888877.html
Путин назначил Евгения Гилету замдиректора Росфинмониторинга
Путин назначил Евгения Гилету замдиректора Росфинмониторинга - РИА Новости, 02.07.2024
Путин назначил Евгения Гилету замдиректора Росфинмониторинга
Президент России Владимир Путин назначил Евгения Гилету замдиректора Росфинмониторинга, соответствующий указ опубликован на правовом портале. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T15:33
2024-07-02T15:33
2024-07-02T15:33
политика
россия
владимир путин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917186345_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_95b15540e1ca89aae25d05c7e90b909f.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Евгения Гилету замдиректора Росфинмониторинга, соответствующий указ опубликован на правовом портале. "Назначить Гилету Евгения Сергеевича заместителем директора Федеральной службы по финансовому мониторингу", - говорится в указе, подписанном президентом РФ. Ранее, согласно сайту Росфинмониторинга, Евгений Гилета занимал должность начальника управления валютного мониторинга в центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу.
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757091348_716:109:3155:1938_1920x0_80_0_0_415f2633f45caab5feb6f06af3b59ada.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Политика, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)