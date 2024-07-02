https://ria.ru/20240702/putin-1956888877.html

Путин назначил Евгения Гилету замдиректора Росфинмониторинга

Путин назначил Евгения Гилету замдиректора Росфинмониторинга - РИА Новости, 02.07.2024

Путин назначил Евгения Гилету замдиректора Росфинмониторинга

Президент России Владимир Путин назначил Евгения Гилету замдиректора Росфинмониторинга, соответствующий указ опубликован на правовом портале. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T15:33

2024-07-02T15:33

2024-07-02T15:33

политика

россия

владимир путин

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Евгения Гилету замдиректора Росфинмониторинга, соответствующий указ опубликован на правовом портале. "Назначить Гилету Евгения Сергеевича заместителем директора Федеральной службы по финансовому мониторингу", - говорится в указе, подписанном президентом РФ. Ранее, согласно сайту Росфинмониторинга, Евгений Гилета занимал должность начальника управления валютного мониторинга в центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу.

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

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политика, россия, владимир путин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)