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Путин назначил Евгения Гилету замдиректора Росфинмониторинга - РИА Новости, 02.07.2024
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15:33 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/putin-1956888877.html
Путин назначил Евгения Гилету замдиректора Росфинмониторинга
Путин назначил Евгения Гилету замдиректора Росфинмониторинга - РИА Новости, 02.07.2024
Путин назначил Евгения Гилету замдиректора Росфинмониторинга
Президент России Владимир Путин назначил Евгения Гилету замдиректора Росфинмониторинга, соответствующий указ опубликован на правовом портале. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T15:33
2024-07-02T15:33
политика
россия
владимир путин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Евгения Гилету замдиректора Росфинмониторинга, соответствующий указ опубликован на правовом портале. "Назначить Гилету Евгения Сергеевича заместителем директора Федеральной службы по финансовому мониторингу", - говорится в указе, подписанном президентом РФ. Ранее, согласно сайту Росфинмониторинга, Евгений Гилета занимал должность начальника управления валютного мониторинга в центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу.
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
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политика, россия, владимир путин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Политика, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)

Путин назначил Евгения Гилету замдиректора Росфинмониторинга

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Евгения Гилету замдиректора Росфинмониторинга, соответствующий указ опубликован на правовом портале.
"Назначить Гилету Евгения Сергеевича заместителем директора Федеральной службы по финансовому мониторингу", - говорится в указе, подписанном президентом РФ.
Ранее, согласно сайту Росфинмониторинга, Евгений Гилета занимал должность начальника управления валютного мониторинга в центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу.
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